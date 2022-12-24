Скільки "Калібрів" націлено на Україну
Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров оцінив присутність ворога у морі.
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В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних та 2 підводних ракетоносії,
– повідомив Назаров.
Відтак, сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24.
Полковник припустив, що ворог готується до нанесення нових ракетних ударів, а тому закликав українців бути пильними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Попередньо речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк теж зауважувала, що збільшення корабельного угруповання ворога, яке включає ракетоносії, може говорити про злочинні наміри окупантів.