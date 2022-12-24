Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Росія знайшла нового постачальника ракет: до чого готуватися Україні

Відомо, що наразі терористи напоготові тримають приблизно 20 ракет "Калібр". Загалом у Чорному морі знаходиться 11 російських кораблів, серед яких 3 ракетоносії.

Ворог може обстріляти Україну на Різдво

За її словами, збільшення корабельного угруповання ворога, яке включає ракетоносії, може говорити про наміри окупантів, про які напередодні попереджав президент Володимир Зеленський. Зокрема, терористи можуть зробити черговий ракетний обстріл перед святами.

Корабельне угруповання збільшилося. У Чорному морі перебувають 11 одиниць і серед них є ракетоносії, споряджені ракетами. Це 2 надводні та 1 підводний. Загальний залп може становити 20 ракет,

– повідомила Гуменюк.

Вона також не виключає, що уу такий спосіб окупанти можуть чинити психологічний тиск на українців. Однак вона вкотре закликала в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також в ОК "Південь" пояснили, що немає прямої залежності між появою ракетоносіїв в акваторії Чорного моря та конкретною датою можливого ракетного обстрілу. Останніми днями стримуючим чинником збільшення корабельної угруповання були, зокрема, несприятливі погодні умови у морі.

Чи може ворог вдарити по Україні на свята

Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов переконаний, що окупантів не спинять свята, а навпаки можуть стати приводом для обстрілів.

Юсов вважає нещодавню заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про ракетні атаки перед Новим роком цілком виправданою. Ці дані підтверджують і заяви українських представників сил оборони та розвідки, адже такою є терористична тактика країни-агресорки.

Проте він підкреслив, що українські сили оборони дозволять нам відсвяткувати Новий рік.