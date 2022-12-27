Об этом предупредила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она заметила, что враг долго не выводил в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетных носителя – два из которых подводные.
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Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может изменяться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной.
– сообщила Наталья Гуменюк.
Враг может атаковать шахидами
Кроме того, спикер напомнила, что Россия получила новую партию дронов и уже начала их использовать.
По ее словам, именно тот факт, что россияне пока не используют дроны так активно, как в начале, говорит о том, что они изменили тактику действий.
"Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", – добавила Наталья Гуменюк.
Украинцев предупредили о готовности врага к атакам
- В Вооруженных Силах отмечают, что каждый день готовятся к потенциальным ракетным атакам. врага по Украине.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что людям также следует не терять бдительность – гражданские должны быть готовы к обстрелам.
- Угроза обстрела сохраняется с Черного моря, где оккупанты держат "Калибры". Теперь их суммарный залп составляет 16 ракет.