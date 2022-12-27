Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что пока не может разглашать результаты отработок, но они существенные.

Внимание Враг продолжает террор, – Гуменюк рассказала о ситуации на освобожденных территориях Юга

Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа, они его чувствуют. Она достаточно существенна. Пока мы не можем отчитываться о результатах, но они очень "вкусные" вы их скоро услышите. Этой ночью была отработка. И это уже не "боевые комары", это уже существеннее,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Примите во внимание! В эфире 24 канала Наталья Гуменюк подтвердила, что у Днепровского лимана высокоточным ударом было ранены около 70 российских офицеров.

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