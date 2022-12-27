Об этом 24 каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, Украина продолжает тактику "истощения" врага в преддверии активных действий.

Украинское сопротивление

Наталья Гуменюк подтвердила, что у Днепровского лимана высокоточным ударом были ранены около 70 российских офицеров. Такая тактика позволяет истощать врага материально и территориально, не позволяя ему закрепиться на захваченных территориях.

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Также у России нет возможности подтянуть резервы, потому что Украина держит под огненным контролем логистические маршруты, а точечные удары являются результатом сотрудничества с движением сопротивления, из-за чего россияне усиливают давление на местное население.