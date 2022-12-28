Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, подобную тактику оккупанты брали еще в начале оккупации, когда ворвались на Херсонщину.
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Почему оккупанты снова обстреляли Олешки
Как рассказала Гуменюк, когда линия фронта проходила еще вдоль Николаевщины и Херсонщины – оккупанты пытались убедить местное население, что именно "русский мир" для них является "единственным выходом".
Выезжая из тех населенных пунктов, где оккупанты базировались, они становились в направлении Сил обороны, проводили обстрелы, возвращались и делали разъяснительную работу, обвиняя в обстрелах ВСУ,
– отметила спикер.
По словам Гуменюк, сейчас захватчики пытаются погрузить местное население левого берега в состояние, которое они создают на правом берегу.
"То есть обстрелянный Херсон, населенные пункты, которые рядом с берегом, страдают от оккупантов. Они пытаются сделать то же в Олешковской громаде", – рассказала Гуменюк.
То, что оккупанты пытаются вбросить как выход из населенных пунктов – это передислокация подразделений, объяснила спикер. Это связано с тем, что наши попадания не дают им покоя и возможности остановиться.
Мы работаем. Мы знаем, где они базируются, и там работаем,
– подчеркнула Гуменюк.
Обстрел Херсонской области: что известно
- 27 декабря ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам, расположенным на левом берегу Днепра, на временно захваченной россиянами Херсонщине.
- Также 27 декабря российские захватчики снова обстреляли Херсон. Они попали в родильное отделение.
- 24 декабря оккупанты ударили по центру Херсона из "Градов".
- Всего в результате обстрела погибли 11 человек. В Херсонской ОВА заявили, что 64 человека получили ранения. 18 человек остаются в тяжелом состоянии.