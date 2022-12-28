Таким образом, Чаплинка уже успела стать второй Чернобаевкой. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Почему оккупанты облюбовали Чаплинку

Он объяснил, что в Чаплинке, как и во многих населенных пунктах левобережной Херсонщины, есть небольшой аэродром. Он остался с тех времен, когда, кроме Каховской дамбы, еще не было мостов, и сообщение между двумя частями области часто осуществлялось только с помощью малой авиации.

То есть эти аэродромы невозможно применить для серьезной авиации, но вполне можно для вертолетов – для них подойдет любая площадка. И собственно россияне с этой целью и используют Чаплинку.

Сначала здешний аэродром был для них аэродромом подскока, особенно после того, как в Чернобаевке им стало опасно садиться, но постепенно оккупанты начали использовать все, что есть вокруг, для своих складов. Это делали уже не только для обеспечения авиации, но и для обеспечения любых других частей.

При этом, по словам Молчанова, у Чаплинки нет никаких особых преимуществ – она не расположена на железной дороге или на пересечении каких-либо путей сообщения. Здесь есть пищевая промышленность, например, сырзавод, есть определенная часть ремонтных мастерских, которые также используют россияне, а также телерадио-вышка.

Она, к слову, была достроена на огромные средства уже после 2014 года для того, чтобы вещать на оккупированный Крым. Впрочем, несколько лет своих функций эта башня не выполняла, наоборот, в Чаплинке нередко можно было поймать сигнал оккупационного радио из Симферополя.

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Под прицелом ВСУ

Сейчас эти места – район телебашни и район аэродрома – стали серьезными целями для ВСУ, а вместе с тем – новыми Чернобаевками. Украинские военные постоянно туда бьют, причем именно с HIMARS, поскольку ничто другое на такое расстояние не долетает. Речь идет о более чем 40 километрах от ближайших украинских позиций.

Несмотря на это, россияне считают Чаплинку частью своего неприкосновенного для нашей артиллерии "южного пояса" от Железного Порта до Геническа. Поэтому там они сосредоточили много гражданских структур, необходимых для эксплуатации оккупированной территории. Там есть и росгвардия, и ФСБ, и российские пенсионные фонды, банковские отделения, налоговая инспекция и прочее.

Важно и то, что Чаплинка расположена в географическом центре временно подконтрольной россиянам территории, этого южного пояса. Благодаря этому, несмотря на не очень развитую дорожную сеть, они могут использовать ее как перевалочный хаб для грузов, доставляемых из Крыма через Перекоп.

Да и вообще Чаплинка – очень комфортный городок, чтобы там размещаться. Как мы видим, российские генералы любят не только комфорт, но и чтобы вокруг была природа хорошая, поэтому я думаю, что это не последнее поражение именно в этом городке по российским войскам.

– подчеркнул Молчанов.

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