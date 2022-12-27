Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Речь идет о больших жертвах среди военного руководства России.
Читайте также В "Вернись живым" раскрыли тайну, как приобщились к контрнаступлению на Харьковщине
Им нужна стратегическая оборона для того, чтобы хоть как-то снизить интенсивность боевых действий с нашей стороны.
– добавил военный эксперт.
Уничтожение штаба кафиров на Херсонщине: смотреть видео
Совещание закончилось обстрелом
26 декабря 2022 на левом берегу Херсонщины командование южного военного округа вооруженных сил России проводило совещание. Она проходила в штабе оккупантов в районе военного пункта Забарино.
Эта выездная коллегия, пропускает Жданов, была посвящена вопросам организации обороны левого берега. Там присутствовали офицеры Генерального штаба русских вооруженных сил.
Однако наша разведка сработала отлично. И в результате это совещание не закончилось добром,
– отметил Жданов.
Военный эксперт сообщил, что Вооруженные Силы Украины накрыли совещание и всех присутствующих артиллерийским обстрелом.
На 27 декабря есть данные о том, что только раненых там более 70 человек из состава старших и высших офицеров. Число погибших до сих пор уточняется.
Последние новости из Херсонского направления
- По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россияне на Херсонщину свозят технику, вероятно, готовя новое наступление, однако благоприятных условий для него у них нет.
- Российские оккупанты, вероятно, проводят разведку дельты Днепра. Они пытаются выучить украинскую оборону на правобережье Херсонской области.
- Российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области.