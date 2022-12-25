Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось о том, что Путин попробует новое наступление на Украину, но 2023 год станет для него последним.

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Россиянам негде реализовать наступление

Коваленко рассказал, что нет ни одного направления, на котором россияне могут реализовать наступление. На каждой площадке, на каждой локации мы видим, как ВСУ перехватывают инициативу, даже в том же Бахмуте, о котором пишут, что ситуация там не меняется, и она тяжелая уже полгода. Однако мы видим как ВСУ достаточно успешно не только отбивают атаку со стороны российских оккупантов, но и реализуют контратаки.

Следовательно, вытесняют их с тех или иных позиций. Это говорит о том, что даже на тех локациях, где у россиян присутствовало пропорциональное количество артиллерии, обеспечение боекомплектом, достаточное количество боевого состава для совершения штурмовых действий не могут вести наступательные действия. Поэтому инициативу перехватывают именно ВСУ,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Направления для наступления

Он продолжил, что для проведения наступления нужно подготовиться, для этого нужно подготовить соответствующую ударную группировку, которая может начать это контрнаступление. Это невозможно фактически по всем направлениям:

Херсон. С левобережья на правобережье – нет, там у россиян патовая ситуация.

Запорожье. Там они готовят оборону.

Луганская область. Там они даже не могут выдержать обороны.

Донецкая область. Есть вероятность возможно для усиления давления.

"Однако те силы, которые есть в Донецкой области, не смогут быстро захватить и удержать новые какие-то масштабные территории", — отметил Коваленко.

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