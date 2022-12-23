Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, сейчас президент страны-агрессора подавлен поражениями собственной армии.
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Путин в 2023 году начнет новое наступление на Украину
Политолог считает, что отчаяние и авантюризм российского диктатора будет толкать его на новые аферы, в том числе и на военные.
Путин попытается переломить ход войны в Украине. Он устроит в 2023 году новую военную авантюру и предпримет попытку нового масштабного наступления на Украину. Конечно, если до этого не начнется полномасштабное и победоносное наступление украинской армии,
– сказал Эйдман.
По словам политолога, сложно предположить, как именно может выглядеть новая атака России. Эйдман отметил, что можно прогнозировать действия рациональных людей. А российский диктатор в последнее время ведет себя как человек, лишенный здравого смысла, и принимает решения, исходя из фантастической, только ему понятной псевдоинформации.
Стрим Игоря Гаврищака и Игоря Эйдмана: смотрите видео
Российский диктатор не досидит в кресле до 2024 года
Эйдман считает, что Владимир Путин назвал вторжение в Украину войной не просто так. Есть вероятность, что таким образом глава Кремля готовит россиян к тому, что Москва официально объявит войну Киеву. Тогда в России объявят военное положение, а президентские выборы 2024 года отменятся.
Однако я не теряю надежду, что Путин не досидит в президентском кресле до выборов 2024 года. 2023-й станет последним годом его правления,
– сказал политолог.
Новое наступление на Украину ускорит конец путинского режима
По его словам, Россия стремительно катится в пропасть. А в следующем году события будут развиваться очень динамично.
"Путину не удастся устроить новую версию Первой мировой войны, когда войска будут сидеть в окопах и годами бросаться артиллерийскими снарядами. Путинский режим этого не выдержит", – сказал политолог.
Он добавил, что попытка нового наступления на Украину сыграет большую роль в том, что Путин может лишиться своей власти.
Новое наступление закончится полным провалом. А вместе с этим закончится и российское вторжение в Украину, а затем – и путинский режим,
– подчеркнул Эйдман.
Планы России в войне против Украины: коротко
- 21 декабря российскому диктатору Владимиру Путину представили планы по увеличению численности российской армии примерно на 30% – то есть до 1,5 миллиона человек. Однако в минобороны Великобритании отметили, что неизвестно, где Путин будет брать добровольцев для этого дела.
- Сергей Шойгу заговорил о планах нового наступления на Украину. По словам министра обороны страны-агрессора, мобилизацию россиян проводят, в частности, и для дальнейших наступательных действий.
- В американском Институте изучения войны ранее отмечали, что Россия может снова осуществить полномасштабное наступление на Киев. Однако аналитики подчеркнули, что успехи россиян будут маловероятны, даже если они будут атаковать столицу из Беларуси.