Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, зараз президент країни-агресорки пригнічений поразками власної армії.
Читайте також Новий наступ Росії та ще одна спроба захопити Київ: що каже влада, ЗСУ та експерти
Путін у 2023 році почне новий наступ на Україну
Політолог вважає, що відчай та авантюризм російського диктатора штовхатиме його на нові афери, зокрема й воєнні.
Путін спробує переламати хід війни в Україні. Він влаштує у 2023 році нову воєнну авантюру і здійснить спробу нового масштабного наступу на Україну. Звісно, якщо до цього не почнеться повномасштабний і переможний наступ української армії,
– сказав Ейдман.
За словами політолога, важко передбачити, як саме може виглядати нова атака Росії. Ейдман зауважив, що можна прогнозувати дії раціональних людей. А російський диктатор останнім часом поводиться як людина, позбавлена здорового глузду, і ухвалює рішення, виходячи з фантастичної, тільки йому зрозумілої псевдоінформації.
Стрім Ігоря Гаврищака та Ігоря Ейдмана: дивіться відео
Російський диктатор не досидить у кріслі до 2024 року
Ейдман вважає, що Владімір Путін назвав вторгнення в Україну війною не просто так. Існує ймовірність, що таким чином очільник Кремля готує росіян до того, що Москва офіційно оголосить війну Києву. Тоді в Росії оголосять воєнний стан, а президентські вибори 2024 року скасуються.
Однак я не втрачаю надії, що Путін не досидить у президентському кріслі до виборів 2024 року. 2023-й стане останнім роком його правління,
– сказав політолог.
Новий наступ на Україну пришвидшить кінець путінського режиму
За його словами, Росія стрімко котиться у прірву. А наступного року події будуть розвиватися дуже динамічно.
"Путіну не вдасться влаштувати нову версію Першої світової війни, коли війська будуть сидіти в окопах і роками кидатися артилерійськими снарядами. Путінський режим цього не витримає", – сказав політолог.
Він додав, що спроба нового наступу на Україну зіграє велику роль у тому, що Путін може втратити свою владу.
Новий наступ закінчиться повним провалом. А разом з цим закінчиться й російське вторгнення в Україну, а потім – і путінський режим,
– наголосив Ейдман.
Плани Росії у війні проти України: коротко
- 21 грудня російському диктаторові Владіміру Путіну представили плани щодо збільшення чисельності російської армії приблизно на 30% – тобто до 1,5 мільйона осіб. Однак у міноборони Великої Британії зазначили, що невідомо, де Путін буде брати добровольців для цієї справи.
- Сергій Шойгу заговорив про плани щодо нового наступу на Україну. За словами міністра оборони країни-агресорки, мобілізацію росіян проводять, зокрема, й для проведення подальших наступальних дій.
- В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що Росія може знову здійснити повномасштабний наступ на Київ. Однак аналітики підкреслили, що успіхи росіян будуть малоймовірними, навіть якщо вони атакуватимуть столицю з Білорусі.