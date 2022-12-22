Путін вперше вжив слово "війна" щодо агресії Росії проти України 22 грудня на зустрічі з кремлівським журналістським пулом, пише 24 канал. Він визнав, що війна в Україні триває з 2014 року.

Зверніть увагу Більшість з оточення Путіна не знала про вторгнення в Україну, – NYT

Путін заявив про переговори

Щоправда, російський президент цинічно сказав, що все розпочалося з нібито "державного перевороту" в Україні, який буцімто спровокували США.

Наша ціль – не розкручувати маховик воєнного конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну,

– заявив Путін.

Він додав, що Росія буде прагнути якнайшвидше закінчити війну. При цьому Путін заявив що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами. Кремлівський диктатор поплакався, що Україна нібито не прагне переговорів.

Також президент Росії вкотре сказав кремлівським пропагандистам, що війна з Україною "вимушений і необхідний захід", а окупанти нібито "діють гідно".

Путін стверджує, що в Росії вже є багато героїв так званої "спецоперації", а деякі імена озвучать пізніше, проте він не назвав жодного окупанта.

Путін збрехав, що був на фронті