Про це йдеться в розгорнутій публікації The New York Times. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков запевняє, що нібито дізнався про вторгнення Росії лише після його початку. Як відомо, Путін оголосив війну рано-вранці 24 лютого.

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Про план Путіна не знав навіть Пєсков

Про плани Путіна начебто не знали керівник адміністрації президента Росії Антон Вайно та його перший заступник Алєксєй Громов.

Депутат Держдуми Костянтін Затулін, якого називають "провідним експертом з України", заявив, що з ним не консультувалися щодо повномасштабного вторгнення.

Все, що пов'язане з цим рішенням, виявилося несподіванкою не лише для мене, а й для багатьох людей у владі,

– стверджує Затулін.

Росія стягувала війська до кордону України наприкінці 2021 року. Колишній радник Кремля Сергєй Марков розповів, що в цей час "один із заступників міністра" намагався дізнатися про подальші плани, але марно.

Повідомляється, що навіть деяким членам Ради безпеки Росії не озвучували справжніх намірів Путіна до останнього моменту.

"Багато представників еліти дізналися про підготовку вторгнення занадто пізно", – резюмує американське видання.

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