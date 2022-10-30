Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в Євросоюзі заморозили понад 17 мільярдів євро російських активів. Кошти заморожені з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
До теми ЄС розробляє закон, що дозволить використати активи Росії для відновлення України, – ЗМІ
Тільки в Німеччині заморожені 2,2 мільярда євро
За словами єврокомісара, російські активи заморожено в 7 державах-членах ЄС, зокрема Німеччині.
Наразі заморожені активи 90 осіб, понад 17 мільярдів євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині,
– розповів Рейндерс.
Дідьє Рейндерс зазначив, що кошти можна використати на післявоєнне відновлення України.
"Якщо це злочинні гроші, конфісковані ЄС, їх можна перевести в компенсаційний фонд для України", – сказав Рейндерс і додав, що їх не вистачить для повного відновлення України.
Скільки потрібно для відбудови України
- Євросоюз має намір використати заморожені активи Росії для витрат на відновлення України. Лідери країн союзу доручили Єврокомісії підготувати необхідні пропозиції щодо використання грошей Росії.
- Президент Володимир Зеленський у серпні назвав приблизну суму, яка буде необхідна Україні на відновлення. Йдеться про 600 – 800 мільярдів доларів.
- Міністр юстиції Денис Мальський заявляв, що Україна буде вимагати від Росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за збитки, які вона завдала під час вторгнення.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що для післявоєнної відбудови України необхідний бюджет — близько 38 мільярдів доларів на рік.
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