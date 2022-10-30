Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе заморозили более 17 млрд евро российских активов. Средства заморожены с начала полномасштабного вторжения России в Украину

К теме ЕС разрабатывает закон, который позволит использовать активы России для восстановления Украины, – СМИ

Только в Германии заморожены 2,2 миллиарда евро

По словам еврокомиссара, российские активы заморожены в 7 государствах-членах ЕС, в том числе Германии.

В настоящее время заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии,

– рассказал Рейндерс.

Дидье Рейндерс отметил, что средства можно использовать для послевоенного восстановления Украины.

"Если это преступные деньги, конфискованные ЕС, их можно перевести в компенсационный фонд для Украины", – сказал Рейндерс и добавил, что их не хватит для полного восстановления Украины.

Сколько нужно для восстановления Украины

Евросоюз намерен использовать замороженные активы России для расходов на восстановление Украины. Лидеры стран союза поручили Еврокомиссии подготовить необходимые предложения по использованию денег России.

Президент Владимир Зеленский в августе назвал приблизительную сумму, которая будет необходима Украине для восстановления. Речь идет о 600 – 800 миллиардах долларов.

Министр юстиции Денис Мальский заявлял, что Украина потребует от России по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций за ущерб, который она нанесла во время вторжения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет – около 38 миллиардов долларов в год.

Узнайте больше – ЕС заморозил российские активы на огромную сумму: смотрите видео