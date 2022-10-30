Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе заморозили более 17 млрд евро российских активов. Средства заморожены с начала полномасштабного вторжения России в Украину
К теме ЕС разрабатывает закон, который позволит использовать активы России для восстановления Украины, – СМИ
Только в Германии заморожены 2,2 миллиарда евро
По словам еврокомиссара, российские активы заморожены в 7 государствах-членах ЕС, в том числе Германии.
В настоящее время заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии,
– рассказал Рейндерс.
Дидье Рейндерс отметил, что средства можно использовать для послевоенного восстановления Украины.
"Если это преступные деньги, конфискованные ЕС, их можно перевести в компенсационный фонд для Украины", – сказал Рейндерс и добавил, что их не хватит для полного восстановления Украины.
Сколько нужно для восстановления Украины
- Евросоюз намерен использовать замороженные активы России для расходов на восстановление Украины. Лидеры стран союза поручили Еврокомиссии подготовить необходимые предложения по использованию денег России.
- Президент Владимир Зеленский в августе назвал приблизительную сумму, которая будет необходима Украине для восстановления. Речь идет о 600 – 800 миллиардах долларов.
- Министр юстиции Денис Мальский заявлял, что Украина потребует от России по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций за ущерб, который она нанесла во время вторжения.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет – около 38 миллиардов долларов в год.
Узнайте больше – ЕС заморозил российские активы на огромную сумму: смотрите видео