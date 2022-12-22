Об этом говорится в развернутой публикации The New York Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что якобы узнал о вторжение России только после его начала. Как известно, Путин объявил войну рано утром 24 февраля.

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О плане Путина не знал даже Песков

О планах Путина вроде бы не знали руководитель администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.

Депутат Госдумы Константин Затулин, которого называют "ведущим экспертом из Украины", заявил, что с ним не консультировались по поводу полномасштабного вторжения.

Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти,

– утверждает Затулин.

Россия стягивала войска к границе Украины в конце 2021 года. Бывший советник Кремля Сергей Марков рассказал, что в это время "один из заместителей министра" пытался узнать дальнейшие планы, но тщетно.

Сообщается, что даже некоторым членам Совбеза России не озвучивали истинных намерений Путина до последнего момента.

"Многие представители элиты узнали о подготовке вторжения слишком поздно", – резюмирует американское издание.

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