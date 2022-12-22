Об этом говорится в развернутой публикации The New York Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что якобы узнал о вторжение России только после его начала. Как известно, Путин объявил войну рано утром 24 февраля.
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О плане Путина не знал даже Песков
О планах Путина вроде бы не знали руководитель администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.
Депутат Госдумы Константин Затулин, которого называют "ведущим экспертом из Украины", заявил, что с ним не консультировались по поводу полномасштабного вторжения.
Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти,
– утверждает Затулин.
Россия стягивала войска к границе Украины в конце 2021 года. Бывший советник Кремля Сергей Марков рассказал, что в это время "один из заместителей министра" пытался узнать дальнейшие планы, но тщетно.
Сообщается, что даже некоторым членам Совбеза России не озвучивали истинных намерений Путина до последнего момента.
"Многие представители элиты узнали о подготовке вторжения слишком поздно", – резюмирует американское издание.
Война Путина стала неожиданностью для российских олигархов
- Вторжение России стало проблемой для многих российских олигархов, в том числе и близких к Путину. Все потому, что США, ЕС и другие страны Запада начали вводить персональные санкции против олигархов, что негативно повлияло на их бизнес.
- В Европейском Союзе из-за войны России против Украины заморожены активы 90 российских лиц более чем на 17 миллиардов евро. Все эти средства в ЕС стремятся передать восстановление Украины. В настоящее время в Евросоюзе ищут инструменты для этого.
- Российские олигархи, заработавшие миллиарды при правлении Путина, теперь пытаются дистанцироваться от диктатора. Для этого даже массово оспаривают в суде санкции ЕС.
- Даже очень близкие для российского диктатора люди внезапно стали от него дистанцироваться. Яркий пример – друг Путина Геннадий Тимченко, с которым президент играл в хоккей.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что в России среди политических элит нарастает недовольство диктатором, ведь он становится большой преградой даже для своего ближайшего окружения. В России уже начали преследовать "мелких" олигархов.