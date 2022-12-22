Об актуальной ситуации на фронте на утро 22 декабря доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Враг обстреливает украинские города и села

Продолжая агрессию, за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невель Донбасе.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Вместе с тем на Северском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня район Заруцкого на Сумщине.

обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Вместе с тем на Северском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня район Заруцкого на Сумщине. На Слобожанском направлении танковые и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

под огневое поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях под обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, попал населенный пункт Червоногригоровка Днепропетровской области и город Херсон.

Россияне ищут добровольцев рыть окопы

В целях строительства фортификационных сооружений в Белгородской области российское руководство объявило о наборе добровольцев. За денежное вознаграждение они должны обустраивать окопы, траншей и устанавливать бетонные конусы.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Форпост" и еще 2 типа "Ланцет-3".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

3 пункта управления,

2 района сосредоточения живой силы противника.

Подтверждено огневое поражение сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.