Вражеские военные за сутки нанесли 6 ракетных и 6 авиационных ударов по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также они произвели 70 выстрелов из РСЗО.

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Где ВСУ отразили российские атаки

Сумская область: возле населенного пункта Высокое;

Харьковская область: недалеко от села Хатное;

Луганская область: возле Стельмаховки, Андреевки, Надии, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы;

Донецкая область: неподалеку от Новоселовки, Ямполевки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Нью-Йорка, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

Где россияне атаковали на Сумщине: карта

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок врага. В Беларуси военкоматы активно проверяют находящихся в запасе старших офицеров.

не выявили признаков формирования наступательных группировок врага. В Беларуси военкоматы активно проверяют находящихся в запасе старших офицеров. На Северском направлении противник обстрелял Блешню Черниговской области и Нововасиловку, Атинск, Искрисковщину, Павловку, Водологи и Краснополье на Сумщине из РСЗО.

противник обстрелял Блешню Черниговской области и Нововасиловку, Атинск, Искрисковщину, Павловку, Водологи и Краснополье на Сумщине из РСЗО. На Слобожанском направлении россияне били из танков, минометов и артиллерии по Стрелечей, Нескучному, Терновой, Старице, Волчанске, Волоховке и Строевке Харьковской области.

россияне били из танков, минометов и артиллерии по Стрелечей, Нескучному, Терновой, Старице, Волчанске, Волоховке и Строевке Харьковской области. На Купянском направлении враг произвел огненное поражение возле Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также возле Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

враг произвел огненное поражение возле Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также возле Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении "горячо" было возле Макеевки, Площанки, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

"горячо" было возле Макеевки, Площанки, Краснопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении россияне стреляли возле Верхнекаменского, Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Андреевки и других населенных пунктов.

россияне стреляли возле Верхнекаменского, Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Андреевки и других населенных пунктов. На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне стреляли по Времовке, Великой Новоселке, Нескучному, Угледару и Никольскому Донецкой области.

россияне стреляли по Времовке, Великой Новоселке, Нескучному, Угледару и Никольскому Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях под удар попали Марганец Днепропетровской области и Херсон.

Как выглядит карта боевых действий в Украине: карта

Как ВСУ уничтожают противника

Из-за огромных потерь россиянам пришлось обустроить военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске Запорожской области. В то же время ряд туристических баз используют для размещения русских военных.

За минувшие сутки, 22 декабря, украинская авиация нанесла 8 ударов по скоплению оккупантов, а также уничтожила 3 ЗРК и один центр БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 районов сосредоточения живой силы врага.