Вражеские военные за сутки нанесли 6 ракетных и 6 авиационных ударов по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также они произвели 70 выстрелов из РСЗО.
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Где ВСУ отразили российские атаки
- Сумская область: возле населенного пункта Высокое;
- Харьковская область: недалеко от села Хатное;
- Луганская область: возле Стельмаховки, Андреевки, Надии, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы;
- Донецкая область: неподалеку от Новоселовки, Ямполевки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Нью-Йорка, Водяного, Красногоровки и Марьинки.
Где россияне атаковали на Сумщине: карта
Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Волынском и Полесском направлениях не выявили признаков формирования наступательных группировок врага. В Беларуси военкоматы активно проверяют находящихся в запасе старших офицеров.
- На Северском направлении противник обстрелял Блешню Черниговской области и Нововасиловку, Атинск, Искрисковщину, Павловку, Водологи и Краснополье на Сумщине из РСЗО.
- На Слобожанском направлении россияне били из танков, минометов и артиллерии по Стрелечей, Нескучному, Терновой, Старице, Волчанске, Волоховке и Строевке Харьковской области.
- На Купянском направлении враг произвел огненное поражение возле Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также возле Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.
- На Лиманском направлении "горячо" было возле Макеевки, Площанки, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.
- На Бахмутском направлении россияне стреляли возле Верхнекаменского, Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Андреевки и других населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении россияне стреляли по Времовке, Великой Новоселке, Нескучному, Угледару и Никольскому Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях под удар попали Марганец Днепропетровской области и Херсон.
Как выглядит карта боевых действий в Украине: карта
Как ВСУ уничтожают противника
Из-за огромных потерь россиянам пришлось обустроить военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске Запорожской области. В то же время ряд туристических баз используют для размещения русских военных.
За минувшие сутки, 22 декабря, украинская авиация нанесла 8 ударов по скоплению оккупантов, а также уничтожила 3 ЗРК и один центр БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 районов сосредоточения живой силы врага.