Ворожі військові за добу завдали 6 ракетних та 6 авіаційних ударів по цивільних об'єктах у Харківській та Дніпропетровській областях. Також вони здійснили 70 пострілів з РСЗВ.

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Де ЗСУ відбили російські атаки

Сумська область: біля населеного пункту Високе;

Харківська область: неподалік села Хатнє;

Луганська область: біля Стельмахівки, Андріївки, Надії, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви;

Донецька область: неподалік Новоселівки, Ямполівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Майорська, Нью-Йорка, Водяного, Красногорівки і Мар'їнки.

Де росіяни атакували на Сумщині: карта

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському і Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога. У Білорусі військкомати активно перевіряють старших офіцерів, які перебувають у запасі.

не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога. У Білорусі військкомати активно перевіряють старших офіцерів, які перебувають у запасі. На Сіверському напрямку противник обстріляв Блешню Чернігівської області та Нововасилівку, Атинськ, Іскрисківщину, Павлівку, Водолаги і Краснопілля на Сумщині з РСЗВ.

противник обстріляв Блешню Чернігівської області та Нововасилівку, Атинськ, Іскрисківщину, Павлівку, Водолаги і Краснопілля на Сумщині з РСЗВ. На Слобожанському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів та артилерії по Стрілечій, Нескучному, Терновій, Стариці, Вовчанську, Волохівці та Строївці Харківської області.

росіяни гатили з танків, мінометів та артилерії по Стрілечій, Нескучному, Терновій, Стариці, Вовчанську, Волохівці та Строївці Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження біля Новомлинська, Куп'янська, Крохмального і Берестового Харківської області, а також біля Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

ворог здійснив вогневе ураження біля Новомлинська, Куп'янська, Крохмального і Берестового Харківської області, а також біля Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку "гаряче" було біля Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

"гаряче" було біля Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку росіяни стріляли біля Верхньокам'янського, Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та інших населених пунктів.

росіяни стріляли біля Верхньокам'янського, Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та інших населених пунктів. На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку росіяни стріляли по Времівці, Великій Новосілці, Нескучному, Вугледару та Микільському Донецької області.

росіяни стріляли по Времівці, Великій Новосілці, Нескучному, Вугледару та Микільському Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках під удар потрапили Марганець Дніпропетровської області та Херсон.

Як виглядає карта бойових дій в Україні: мапа

Як ЗСУ нищать противника

Через величезні втрати росіянам довелося облаштувати військовий шпиталь на базі відпочинку у Бердянську Запорізької області. Водночас низку туристичних баз використовують для розміщення російський військових.

За минулу добу, 22 грудня, українська авіація завдала 8 ударів по скупченню окупантів, а також знищила 3 ЗРК та один центр БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 районів зосередження живої сили ворога.