Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Перша тактика обстрілів передбачає атаку по всій території України на енергосистему, щоб її розірвати.

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Мета першої тактики

"Відірвати, наприклад, наших партнерів з ЄС, через яких ми можемо частково імпортувати енергію. Відірвати захід країни від центру чи від півдня, і зробити так, що десь буде профіцит енергії, а десь дефіцит. Крилатими ракетами розривають єдність енергетичної системи України", – пояснив радник голови ОПУ.

Мета другої тактики

Інша тактика – атака дронами великих міст України. За словами радника голови ОПУ, маленькі міста немає сенсу атакувати.

У великих містах йде дуже велике використання електроенергії. Дронами атакують вхідні підстанції. Не генерацію, що, наприклад, роблять крилатими ракетами, не ключові магістральні підстанції. Атакують на вході в місто розподільчі підстанції, які дають енергію безпосередньо на споживача,

– повідомив Михайло Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайло Подоляком: дивіться відео

Скільки ще буде ракетних ударів

На думку Михайла Подоляка, не варто прогнозувати, скільки ще відбудеться ракетних ударів по Україні. Скільки ударів відбудеться – стільки і отримаємо.

Росія воювати не вміє, а буде бити по цивільному населенню,

– вважає Михайло Подоляк.

За інформацією радника голови ОПУ, Росія істерично шукає можливості залучити ще більше іранської зброї, крилатих ракет або дронів-камікадзе. Окупанти вже отримали 250 додаткових дронів.

ЗРК Patriot допоможуть встояти

"Patriot і інші системи протиракетної оборони дозволять нам мінімазувати вплив сили атак. Будемо працювати по атаках стільки разів, скільки треба, щоб мінімізувати наслідки цих атак", – запевнив Подоляк.

На думку радника голови ОПУ, щоб не відбувалося у цій війні, українські війська будуть захищати свою територію, критичну інфраструктуру і цивільне населення.

Для того президент і їде в США, щоб пришвидшено отримати ЗРК Patriot, які набагато ефективніші проти "балістики", чи взагалі проти крилатих ракет,

– розповів Михайло Подоляк.



Характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Енергетична система повинна витримати удари

Радник голови ОПУ вважає, що енергетична система безумовно витримає всі удари. Це можливо завдяки диспетчеризації, правильного перетоку енергії, постійного ремонту трансформаторів. Енергетики координують роботу з протиповітряною обороною щодо фізичного захисту об’єктів.

У нас фантастичні енергетики, постійно перебуваю з ними на зв’язку, щоб розуміти стан і Укренерго, і конкретних об’єктів щодо регуляції, модерації та таке інше,

– повідомив Подоляк.

Зима буде важкою

За словами радника, українці матимуть дефіцит електроенергії цієї зими.

Буде трішки менше тепла, трішки менше світла. Але, між тим, ми з напругою, але витримаємо цей сезон щодо атак на нашу енергетику, критичну інфраструктуру. Треба просто буде терпіти і розуміти, що ця зима буде складною,

– запевнив Михайло Подоляк.

Чиновник відмітив, що є розуміння з приводу того, як відновлювати енергосистему. Партнери шукають додаткові трансформатори на 330 кіловольт та інших модифікацій для заміни знищеної інфраструктури.

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