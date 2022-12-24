24 канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Враг несет большие потери на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении.
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Где ВСУ отбили атаки врага за минувшие сутки
Украинские защитники героически противостоят врагу и не дают прорвать свои оборонительные позиции. За предыдущие сутки ВСУ отразили нападения в районах таких населенных пунктов:
- Андреевка;
- Ямполевка;
- Раздолевка;
- Бахмутское;
- Бахмут;
- Северное;
- Нью-Йорк;
- Красногоровка;
- Водяное;
- Марьинка.
Что известно о ситуации на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, отметил Генштаб.
- На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населённого пункта Горки Сумской области.
- На Слобожанском направлении минометами и артиллерией оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
- На Купянском направлении враг атаковал с танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
- На Лиманском направлении под огонь оккупантов попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.
- На Бахмутском направлении российские захватчики обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.
Где оккупанты обстреливали на Бахмутском направлении: карта
- На Авдеевском направлении обстрелы были зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.
- На Новопавловском направлении русская артиллерия гатила по Угледару, Пречистовке и Великой Новоселке в Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка Херсонской области.
Как выглядит актуальная карта боевых действий в Украине: карта
У врага огромные потери
Оккупационные власти вынуждены перерабатывать больницы Луганщины в военные госпитали, ведь оккупанты имеют колоссальные потери среди личного состава. В Генштабе отмечают, что уже перепрофилировали медицинские учреждения в Беловодске и Марковке.
Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ. Также поразили позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
В Генштабе ВСУ подтвердили, что ВСУ сбили 9 враждебных БПЛА разных типов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли мощный удар по 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 11 районам сосредоточения личного состава захватчика.