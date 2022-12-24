24 канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Враг несет большие потери на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении.

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Где ВСУ отбили атаки врага за минувшие сутки

Украинские защитники героически противостоят врагу и не дают прорвать свои оборонительные позиции. За предыдущие сутки ВСУ отразили нападения в районах таких населенных пунктов:

Андреевка;

Ямполевка;

Раздолевка;

Бахмутское;

Бахмут;

Северное;

Нью-Йорк;

Красногоровка;

Водяное;

Марьинка.

Что известно о ситуации на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, отметил Генштаб.

признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, отметил Генштаб. На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населённого пункта Горки Сумской области.

враг обстрелял из минометов район населённого пункта Горки Сумской области. На Слобожанском направлении минометами и артиллерией оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

минометами и артиллерией оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском направлении враг атаковал с танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

враг атаковал с танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь оккупантов попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

под огонь оккупантов попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Терны и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении российские захватчики обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.

Где оккупанты обстреливали на Бахмутском направлении: карта

На Авдеевском направлении обстрелы были зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.

обстрелы были зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки. На Новопавловском направлении русская артиллерия гатила по Угледару, Пречистовке и Великой Новоселке в Донецкой области.

русская артиллерия гатила по Угледару, Пречистовке и Великой Новоселке в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка Херсонской области.

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У врага огромные потери

Оккупационные власти вынуждены перерабатывать больницы Луганщины в военные госпитали, ведь оккупанты имеют колоссальные потери среди личного состава. В Генштабе отмечают, что уже перепрофилировали медицинские учреждения в Беловодске и Марковке.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ. Также поразили позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ВСУ сбили 9 враждебных БПЛА разных типов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли мощный удар по 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 11 районам сосредоточения личного состава захватчика.