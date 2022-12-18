Олигархи уже не хотят иметь ничего общего с диктатом. Поэтому уже 61 человек и компания из России и Беларуси подали иски в Суд ЕС. Олигархи пытаются оспорить наложенные на них санкции.

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Российские олигархи оспаривают связи с Путиным

Олигархи и организации попали в санкционные списки ЕС из-за того, что финансово или политически поддерживали Путина и его кампанию, в частности, полномасштабную войну против Украины. Теперь возмущенные миллиардеры пытаются убедить, что их активы вроде бы были несправедливо заморожены и незаконно конфискованы.

Так, один из ведущих российских бизнесменов, мультимиллиардер Григорий Березкин требует "один евро возмещения нематериального ущерба, причиненного в результате санкций". Тем временем Кипр даже лишил его гражданства. Березкин жалуется в своем иске, что якобы "нанесли серьезный ущерб его репутации", тем более что он якобы "не связан с событиями в Украине и не поддерживает правительство России".

Еще один, – Сергей Мндоянц, управляющий телекоммуникационной компанией "Система" и ответственный за связи с правительством России, пытается убедить, что он якобы никудышный предприниматель. В частности, в своем иске Мндоянц указал, что ЕС внес его в список санкций, хотя не было доказано, что он был "значительным и ведущим бизнесменом".

Даже близкие люди отворачиваются от Владимира Путина

Даже очень близкие для российского диктатора люди внезапно стали от него дистанцироваться. Яркий пример – друг Путина Геннадий Тимченко, с которым президент играл в хоккей. Он – основной акционер банка "Россия" (состояние оценивается аж в 20 миллиардов евро). Кроме того, Тимченко обитает в роскошной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. В своем иске он абсурдно обвинил ЕС в "очевидной ошибке в оценке" по "отношениям между истцом и президентом Путиным". За это Тимченко потребовал один миллиард евро компенсации.

Еще один возмущенный олигарх – Алишер Усманов, на вилле которого на озере Тегернзее раньше провели обыски. Его пытались срочно внести в список санкций ЕС, однако судьи это отклонили.

Тем временем Кремль пытается отбелить Путина.

Кремль дал указания росСМИ показывать Путина как вестника добрых новых ", "компетентного военачальника" и лидера, поддерживающего связи с народом. Для этого даже организовали встречу Путина с объединенным штабом. Впрочем, даже российские милблогеры сомневаются в правдивости такой информации.

Кроме того, чтобы отбелить имидж, теперь Путин будет еще чаще участвовать в бессмысленных событиях. В частности, таких, как открытие индюшачьей фермы или отремонтированной магистрали. Аналитики ISW убеждают, что это никак не поможет улучшить репутацию диктатора, а даже наоборот – может подорвать популистскую привлекательность Путина.