Олігархи вже не хочуть мати нічого спільного з диктатом. Тож вже 61 особа та компананія з Росії і Білорусі подали позови до Суду ЄС. Олігархи намагаються оскаржити накладені на них санкції.

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Російські олігархи оскаржують зв'язки з Путіним

Олігархи та організації потрапили до санкційних списків ЄС через те, що фінансово чи політично підтримували Путіна і його кампанію, зокрема, повномасштабну війну проти України. Тепер обурені мільярдери намагаються переконати, що їхні активи начебто були несправедливо заморожені та незаконно конфісковані.

Так, один з провідних російських бізнесменів, мультимільярдер Григорій Берьозкін вимагає "один євро відшкодування нематеріальної шкоди, завданої внаслідок санкцій". Тим часом Кіпр навіть позбавив його громадянства. Берьозкін скаржиться у своєму позову, що начебто "завдали серйозної шкоди його репутації", тим більше, що він нібито "не пов'язаний з подіями в Україні та не підтримує уряд Росії".

Ще один, – Сергій Мндоянц, що керує телекомунікаційною компанією "Система" і відповідальний за зв'язки з урядом Росії, намагається переконати, що він буцімто нікчемний підприємець. Зокрема, у своєму позові Мндоянц зазначив, що ЄС вніс його до списку санкцій, хоча не було доведено, що він був "значним і провідним бізнесменом".

Навіть близькі люди відвертаються від Владіміра Путіна

Навіть дуже близькі для російського диктатора люди раптово почали дистанціюватися від нього. Яскравий приклад – друг Путіна Геннадій Тимченко, з яким президент грав у хокей. Він – основний акціонер банку "Росія" (статки оцінюють аж у 20 мільярдів євро). Окрім того, Тимченко живе в розкішній віллі на березі Женевського озера в Швейцарії. У своєму позові він абсурдно звинуватив ЄС в "очевидній помилці в оцінці" щодо "стосунків між позивачем і президентом Путіним". За це Тимченко вимагає один мільярд євро компенсації.

Ще один обурений олігарх – Алішер Усманов, на віллі якого на озері Тегернзее раніше провели обшуки. Його намагалися терміново внести до списку санкцій ЄС, однак, судді це відхилили.

Тим часом Кремль намагається відбілити Путіна

Кремль дав вказівки росЗМІ показувати Путіна як "вісника добрих нових", "компетентного воєначальника" та лідера, що підтримує зв'язки з народом. Для цього навіть організували зустріч Путіна з об'єднаним штабом. Втім, навіть російські мілблогери сумніваються в правдивості такої інформації.

Окрім того, аби відбілити імідж, тепер Путін ще частіше братиме участь у безглуздих подіях. Зокрема, таких, як відкриття індичої ферми або відремонтованої магістралі. Аналітики ISW переконують, що це ніяк не допоможе покращити репутацію диктатора, а навіть навпаки, – може підірвати популістську привабливість Путіна.