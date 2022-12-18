Так, Кремль розіслав доручення своїми пропагандистським ЗМІ зображати главу держави як лідера, що підтримує зв'язки з народом. Про це повідомили в американському Інституті з вивчення війни.

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У Росії намагаються реабілітувати імідж Путіна

Аналітики ISW припустили, що у Росії намагаються реабілітувати імідж Путіна. Річ у тім, що диктатора все частіше критикують представники так званої ультранаціоналістичної провоєнної спільноти. Президента держави-агресора хочуть зобразити як компетентного воєначальника.

Зокрема, пропагандистські росЗМІ оприлюднили фото з нібито зустрічі Путіна з об'єднаним штабом. Зокрема, з Герасимовим, Шойгу і ватажком окупантів Суровікіним. Цікаво, що зображення та відео, які надали у міноборони, не дозволяють ідентифікувати присутніх інших офіцерів, таких як командування військового округу чи армії.

Один відомий мілблогер навіть засумнівався, чи справді бункерний диктатор нарешті виявив суспільний інтерес до так званої "спеціальної військової операції".

Тим часом в ISW припускають, що Кремль свідомо згадав про цю зустріч з об'єднаним штабом, щоб російське міноборони виглядало організованою командою. Окрім того, аби захистити військове керівництво від подальшої критики.

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Путін – "вісник добрих новин"

Кремль також доручив керівникам деяких державних корпорацій і губернаторам регіонів підготувати так званий "позитивний порядок денний" новин і подій, у яких може брати участь російський диктатор. У його календарі вже навіть є участь у таких безглуздих подіях, як відкриття індичої ферми та відремонтованої магістралі.

Чиновники навіть заявили, що соціальне благополуччя громадян падає, а втома від війни лише зростає. Тож, на їхню думку, Путіна потрібно розглядати як "вісника добрих новин".

Однак посилення змістовних подій і водночас скасування можливостей для громадськості змістовно спілкуватися з Путіним щодо стану війни та країни навряд чи істотно покращить імідж Путіна, і може підірвати популістську привабливість Путіна,

– підсумували аналітики.

Зверніть увагу! У Росії вперше за 10 років скасували велику пресконференцію Путіна. Окрім того, відмовилися від традиційного звернення до парламенту та новорічних урочистостей у Кремлі.