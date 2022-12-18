Так, Кремль разослал поручение своим пропагандистским СМИ изображать главу государства как лидера, поддерживающего связи с народом. Об этом сообщили в Институте по изучению войны.

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В России пытаются реабилитировать имидж Путина

Аналитики ISW предположили, что в России пытаются реабилитировать имидж Путина. Дело в том, что диктатора все чаще критикуют представители так называемого ультранационалистического провоенного общества. Президента государства-агрессора хотят изобразить как компетентного военачальника.

В частности, пропагандистские росСМИ обнародовали фото с якобы встречи Путина с объединенным штабом. В частности, с Герасимовым, Шойгу и предводителем кафиров Суровикиным. Интересно, что изображения и видео, предоставленные в минобороны, не позволяют идентифицировать присутствующих других офицеров, таких как командование военного округа или армии.

Один известный милблогер даже усомнился, действительно ли бункерный диктатор наконец-то проявил общественный интерес к так называемой "специальной военной операции".

Между тем в ISW предполагают, что Кремль сознательно упомянул об этой встрече с объединенным штабом, чтобы российское минобороны выглядело организованной командой. Кроме того, чтобы оградить военное руководство от дальнейшей критики.

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Путин – "вестник добрых новостей"

Кремль также поручил руководителям некоторых государственных корпораций и губернаторам регионов подготовить так называемую "положительную повестку дня" новостей и событий, в которых может участвовать российский диктатор. В его календаре уже есть участие в таких бессмысленных событиях, как открытие индюшачьей фермы и отремонтированной магистрали.

Чиновники даже заявили, что социальное благополучие граждан падает, а усталость от войны только растет. Поэтому, по их мнению, Путина следует рассматривать как "вестника добрых новостей".

Однако усиление содержательных событий и одновременно отмена возможностей для общественности содержательно общаться с Путиным относительно состояния войны и страны вряд ли существенно улучшит имидж Путина, и может подорвать популистскую привлекательность Путина,

– подытожили аналитики.

Обратите внимание! В России впервые за 10 лет упразднили крупную пресс-конференцию Путина. Кроме того, отказались от традиционного обращения в парламент и новогодние торжества в Кремле. Кроме того, диктатор отложил свое послание в федеральное собрание.