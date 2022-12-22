Путін цинічно заявив, що мета Росії – це начебто захист людей в Україні. Головне з пресконференції бункерного диктатора зібрав 24 канал. Розповідаємо далі.

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Путін звинуватив у "втраті України" Галичину

Глава Кремля вкотре брехливо наголосив, що все, що пов'язане з так званою "спеціальної ввійськовою операцією" – це нібито "вимушена міра". Головний окупант заявив, що держава-агресорка виходила з того, що фундаментальні основи "єдності народів Росії та України" будуть сильнішими за роз'єднання. Однак, за словами Путіна, виявилося, що ні.

Президент Росії звинуватив у "втраті України" Галичину. Абсурдно підкреслив, що її мешканці начебто ведуть себе "дуже агресивно" та "пригнічують мовчазне населення території". Також головний окупант заявив, що мета Росії – нібито захистити населення України. Зауважимо, що держава-агресорка нікого не загищає, а продовжує вбивати цивільних українців.

Про Patriot

Путін відреагував на те, що Україні нададуть Patriot. Заявив, що нібто ці поставки призведуть лише до затягування "конфлікту".

Також диктатор намагався переконати, нібито ці ППО вжа давно застаріли та навіть "гірші за С-300". Також він пригрозив, що окупанти знайдуть до цих ЗРК "протиотруту".