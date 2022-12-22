Під час спільної пресконференції президент США наголосив, що російський диктатор Владімір Путін не планує закінчувати війну. Про це пише 24 канал.

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Байден вкотре засудив дії Путіна

Він пригадав подвиги українських військових, які звільнили вже не одне місто від загарбників з моменту вторгнення Росії. Байден не сумнівається у тому, що Путін приречений на поразку.

Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Пане Зеленський, ви показали, що шукаєте справедливого миру. А Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно,

– сказав Байден.

Цікаво. Під час пресконференції Байден кумедно пожартував. Президент США жартома відповів на питання, чи варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією. Він сказав: "Цей хлопець скаже – так", вказуючи на Володимира Зеленського. Ці слова неабияк розсмішили всіх присутніх та самого президента України.

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