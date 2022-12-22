Во время совместной пресс-конференции президент США подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну. Об этом пишет 24 канал.

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Байден в очередной раз осудил действия Путина

Он вспомнил подвиги украинских военных, освободивших уже не один город от захватчиков с момента вторжения России. Байден не сомневается в том, что Путин обречен на поражение.

Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не намерен останавливать эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо,

– сказал Байден.

Интересно. Во время пресс-конференции Байден смешно пошутил. Президент США в шутку ответил на вопрос, стоит ли Вашингтону дать Киеву все оружие, о котором он просит, для завершения войны с Россией. Он сказал: "Этот парень скажет – да", указывая на Владимира Зеленского. Эти слова очень рассмешили всех присутствующих и самого президента Украины.

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