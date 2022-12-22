Шойгу нібито навідався до зони проведення так званої "спеціальної військової операції" та проінспектував позиції загарбників, повідомили росЗМІ. Детальніше про "візит" прихвосня Путіна "на передову" розповідає 24 канал.

До речі "Фанерний маршал": у ЗСУ висміяли поїздку Шойгу нібито на фронт в Україну

Візит Шойгу в "зону бойових дій"

Міноборони Росії заявило, нібито Шойгу навідався на "передову". Втім, куди ж саме, чомусь не уточнили. Натомість оприлюднили нарізку відео. На кадрах летить військовий вертоліт, однак Шойгу не видно.

Далі міністр оборони вже на землі вітається з підлеглими та проводить інспекцію позицій окупантів. Зокрема, оглядає землянки з дощок, де, ймовірно, ховаються загарбники.

У міноборони наголосили, що Шойгу перевірив умови розміщення особового складу та військової техніки в умовах тимчасової дислокації військових частин. Окрім того, поспілкувався з бійцями та привітав їх з прийдешнім Новим роком. Діалог був дуже цікавим.

Не метушіться, все нормально. – Ми з міністром, ми не метушимося,

– процитували у міноборони Шойгу та солдатів.

Читайте також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Як Шойгу вже вдруге "навідався на фронт": дивіться відео

Перший візит Шойгу на фронт