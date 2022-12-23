Відповідну інформацію озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони заявили, що Путін виправдовується, адже російські військові не здобули в Україні жодної значної перемоги, починаючи з літа 2022 року.
Читайте також Путіна вже здають, олігархи можуть його "замовити": чи можливий бунт у Росії
Що робить Путін, щоб виправдатись в очах росіян
Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив декілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що Кремль не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат",
– заявили в ISW.
Ці заяви – частина консолідованих зусиль Москви, які спрямовані на виправдання військових зусиль Путіна перед російською внутрішньою аудиторією. Адже остання все більше жертвує собою, щоб Кремль продовжував намагатись досягнути нереалістичних цілей на війні в Україні.
Проте після падіння Лисичанська 3 липня, російські військові не здобули жодної значної перемоги на фронті.
Російський диктатор сам вжив слово "війна"
Використання Путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі,
– мовиться в повідомленні.
Адже Владімір Путін на пресконференції сказав, що нібито Кремль хоче: "...Не розкручувати маховик військового конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну".
Ці слова спонукали блогерів заявити, що, мовляв, вони завжди використовували два терміни як синоніми, адже: "Кожна мисляча людина знає, що те, що відбувається в Україні, є гарячою війною". І це, попри відсутність офіційного оголошення війни Росією.
За даними аналітиків, така плутанина може вказувати на те, що наратив Путіна суперечить його заявам щодо "спеціальної військової операції" як боротьби за "суверенітет Росії", а не офіційної війни.
Зауважте США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні, 2 з них Зеленський відкинув, – WP
Останні новини про позицію диктатора
- Після того, як Путін вжив слово війна, муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Нікіта Юферєв заявив, що висловлювання російського президента треба перевірити. Для цього він звернувся до прокуратури та МВС, щоб притягнути Путіна "до відповідальності за поширення фейків про дії російської армії".
- У Білому домі заявили, що готові зустрітись з очільником Кремля. Проте тільки за умови готовності останнього до переговорів.
- 21 грудня Джо Байден заявив, що Владімір Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Проте президент США запевнив, що Кремль програє.