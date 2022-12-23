Відповідну інформацію озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони заявили, що Путін виправдовується, адже російські військові не здобули в Україні жодної значної перемоги, починаючи з літа 2022 року.

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Що робить Путін, щоб виправдатись в очах росіян

Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив декілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що Кремль не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат",

– заявили в ISW.

Ці заяви – частина консолідованих зусиль Москви, які спрямовані на виправдання військових зусиль Путіна перед російською внутрішньою аудиторією. Адже остання все більше жертвує собою, щоб Кремль продовжував намагатись досягнути нереалістичних цілей на війні в Україні.

Проте після падіння Лисичанська 3 липня, російські військові не здобули жодної значної перемоги на фронті.

Російський диктатор сам вжив слово "війна"

Використання Путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало певну плутанину в російському інформаційному просторі,

– мовиться в повідомленні.

Адже Владімір Путін на пресконференції сказав, що нібито Кремль хоче: "...Не розкручувати маховик військового конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну".

Ці слова спонукали блогерів заявити, що, мовляв, вони завжди використовували два терміни як синоніми, адже: "Кожна мисляча людина знає, що те, що відбувається в Україні, є гарячою війною". І це, попри відсутність офіційного оголошення війни Росією.

За даними аналітиків, така плутанина може вказувати на те, що наратив Путіна суперечить його заявам щодо "спеціальної військової операції" як боротьби за "суверенітет Росії", а не офіційної війни.

Зауважте США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні, 2 з них Зеленський відкинув, – WP

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