Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Проте, за словами Кірбі, зустріч Байдена і Путіна відбудеться лише за однієї умови, передає 24 канал.
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Яка умова зустрічі двох президентів
Кірбі наголосив, що президент США Байден готовий зустрітися особисто з російським президентом Владіміром Путіним у разі готовності останнього до переговорів.
Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів,
– наголосив посадовець.
Варто зазначити, що напередодні Байден приймав у США українську делегацію на чолі із Зеленським. Глава держави здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США Зеленський виступив перед Конгресом.
Поїздка Зеленського в США: коротко
- Після відвідин Бахмута Зеленський одразу вирушив до США. Під час пресконференції двох президентів Байден наголосив на незламності та силі українського народу. Президент США заявив, що українці надихають увесь світ.
- Зеленський подякував усьому американському народу за підтримку та відзначив роль Байдена у формуванні коаліції, яка дбає про збереження світового правопорядку. Водночас президент США запевнив, що підтримка України з боку США у 2023 році не буде зменшуватися.
- Перед зустріччю Зеленського з Байденом, у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні. Він надзвичайно важливий, адже до нього входять системи ППО Patriot, які наша держава просила передати упродовж місяців. Ба більше, цим питанням особисто займався Зеленський.
- Усе про зустріч Зеленського та Байдена читайте у матеріалі.