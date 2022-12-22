Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако, по словам Кирби, встреча Байдена и Путина состоится только при одном условии, передает 24 канал.

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Какое условие встречи двух президентов

Кирби подчеркнул, что президент США Байден готов встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным в случае готовности последнего к переговорам.

Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам,

– подчеркнул чиновник.

Следует отметить, что накануне Байден принимал в США украинскую делегацию во главе с Зеленским. Глава государства совершил свою первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США Зеленский выступил перед Конгрессом.

Поездка Зеленского в США: коротко