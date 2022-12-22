Про це 24 каналу розповів проректор Українського католицького університету, політолог Дмитро Шеренговський. Зокрема, під час візиту до США Володимир Зеленський виступив перед Конгресом.
Зверніть увагу Зеленського у Конгресі зустріли під "Слава Україні" та нескінченними оплесками: потужне відео
Шеренговський нагадав, що під час виступу Зеленський заявив, що Україна стримує Владіміра Путіна так, як колись вільний світ стримував Гітлера. Також у промові президент посилався на знамениту промову прем'єра Великої Британії Вінстона Черчилля. Представники Конгресу понад 20 разів підіймалися й оплесками переривали виступ Зеленського.
Президент озвучив дуже важливі речі, зрозумілі конгресменам та конгресвумен, а також американському суспільству. Він робив відсилання до Другої світової війни та тієї самої тиранії, яка зараз втілена у Росії. Зеленський наголосив, що ми мусимо її перемогти, як колись перемогли нацистський режим.
Політолог додав, що саме ці слова були одними з найважливіших та викликали захват аудиторії.
Потужні меседжі після візиту Зеленського у Бахмут
Також, за словами політолога, важливу роль зіграло те, що президент України вирушив до США одразу після поїздки на фронт.
Виступ Зеленського після візиту до Бахмута, а також прапор України, підписаний українськими бійцями, та медаль від військових для Байдена – це дуже потужні меседжі. Ці маленькі знаки насправді дуже сильно об'єднують,
– наголосив Шеренговський.
Він додав, що промова Зеленського була дуже гарно складена. Особливо важливо те, що президент України розповідав про ситуацію у Бахмуті. Адже саме до цього міста зараз прикута увага.
"Також Зеленський чітко сказав, що США не просто надають допомогу Україні, а роблять інвестицію у боротьбу зі злом, як це було й у часи Другої світової війни. Тоді також вважалося, що США роблять великий внесок у побудову демократії", – зазначив політолог.
Значення візиту президента України до США: головне
- Поїздка президента України до Вашингтона мала велике символічне значення. Як зазначив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, є 4 важливих чинники, пов'язані з візитом президента до США. Зокрема, йдеться про питання військової допомоги Україні та позиції США щодо переговорів України та Росії.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що до візиту Зеленського до Вашингтона було ухвалене рішення про передачу Україні системи Patriot, і цю новину приурочили саме до зустрічі українського та американського президентів. Це стало надзвичайно важливою подією.
- Сам президент Володимир Зеленський наголосив, що США та Україна вийшли на міцніший етап стосунків за час повномасштабної російсько-української війни.