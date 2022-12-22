Відповідну інформацію президент України сказав, виступаючи в Конгресі США проти 22 грудня. Володимир Зеленський зауважив, що росіяни кинули все, що в них є, проти вільного світу.

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Що сказав Зеленський в Конгресі

Так само як хоробрі американські солдати, які тримали оборону і відкинули гітлерівські війська на Різдво 1944 року, відважні українські солдати роблять те саме з путінськими військами на це Різдво. Україна тримає свої позиції та ніколи не здасться,

– заявив Зеленський.

Після цього Конгрес США почав аплодувати президенту України, стоячи.

Варто зауважити, що у своєму виступі президент сказав англійською "ніколи не здасться", тобто "will never surrender". Це посилання до відомої промови тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля від 4 червня 1940 року перед Палатою громад.

Зверніть увагу! 21 грудня Володимир Зеленський прилетів у США з офіційним візитом. Це перша закордонна поїздка українського лідера, починаючи з 24 лютого 2022 року. Президент України зустрівся в Джо Байденом, згодом вони виступили на спільному брифінгу.

Що відомо про паралелі з Черчиллем