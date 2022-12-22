Соответствующую информацию президент Украины сказал, выступая в Конгрессе США против 22 декабря. Владимир Зеленский заметил, что россияне бросили все, что у них есть, против свободного мира.

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Что сказал Зеленский в Конгрессе

Так же как храбрые американские солдаты, державшие оборону и отвергшие гитлеровские войска на Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками на это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся,

– заявил Зеленский.

После этого Конгресс США начал аплодировать президенту Украины, стоя.

Стоит заметить, что в своем выступлении президент сказал по-английски "никогда не сдастся", то есть "will never surrender". Это ссылка к известной речи тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля от 4 июня 1940 перед Палатой общин.

Обратите внимание! 21 декабря Владимир Зеленский прилетел в США с официальным визитом. Это первая заграничная поездка украинского лидера, начиная с 24 февраля 2022 года. Президент Украины встретился с Джо Байденом, впоследствии они выступили на совместном брифинге.

Что известно о параллели с Черчиллем