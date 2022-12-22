Польський та український президенти зустрілись в аеропорту Жешува. Це сталося під час повернення Зеленського до України.
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Деталі зустрічі
Під час розмови глава держави назвав Дуду "справжнім другом України" і подякував за постійну потужну підтримку.
Як зазначають, президенти обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та співпрацю на міжнародному рівні у 2023 році. Крім того, Зеленський підбив підсумки минулого року, сповненого викликів через війну.
Керівник Офісу президента Польщі з міжнародної політики Якуб Кумох повідомив, що розмова президентів із польською та українською делегаціями тривала понад дві години. Лідери також спілкувалися один з одним віч-на-віч.
Українська сторона повідомила про те, що почула у Вашингтоні. Більша частина залишиться секретною інформацією, але повідомлення дуже оптимістичне,
– сказав Кумох.
За його словами, українців запевнили, що США й надалі будуть стояти поруч з Україною. Кумох також зауважив, що Польща була причетна і знала про переїзд Зеленського з України до США.
Чи говорили про інцидент у Пшеводові
Посадовець повідомив, що під час таємної розмови віч-на-віч, президенти обмінялися інформацією про вибухи у Пшеводові. За словами Кумоха, для польської влади найголовніше – прояснити цю ситуацію.
Окрім того, Зеленський та Дуда зробили акцент на гуманітарних питаннях, що є надзвичайно важливими, зокрема, для тимчасових переселенців, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни.
Зеленський зустрівся з Байденом: основне
- 21 грудня президент здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив перед Конгресом.
- Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським під час візиту до США могла просити надати нам ракети ATACMS та БпЛА Grey Eagle. Прохання щодо надання цього озброєння вже не раз лунали з нашого боку.
- Ввечері цього ж дня США оголосили про передачу Україні довгоочікуваних ППО Patriot. При чому напередодні в Німеччині заявляли, що не збираються передавати такі системи нашій державі.
- Цікаво, що Ненсі Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.