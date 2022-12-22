Польський та український президенти зустрілись в аеропорту Жешува. Це сталося під час повернення Зеленського до України.

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Деталі зустрічі

Під час розмови глава держави назвав Дуду "справжнім другом України" і подякував за постійну потужну підтримку.

Як зазначають, президенти обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та співпрацю на міжнародному рівні у 2023 році. Крім того, Зеленський підбив підсумки минулого року, сповненого викликів через війну.

Керівник Офісу президента Польщі з міжнародної політики Якуб Кумох повідомив, що розмова президентів із польською та українською делегаціями тривала понад дві години. Лідери також спілкувалися один з одним віч-на-віч.

Українська сторона повідомила про те, що почула у Вашингтоні. Більша частина залишиться секретною інформацією, але повідомлення дуже оптимістичне,

– сказав Кумох.

За його словами, українців запевнили, що США й надалі будуть стояти поруч з Україною. Кумох також зауважив, що Польща була причетна і знала про переїзд Зеленського з України до США.

Чи говорили про інцидент у Пшеводові

Посадовець повідомив, що під час таємної розмови віч-на-віч, президенти обмінялися інформацією про вибухи у Пшеводові. За словами Кумоха, для польської влади найголовніше – прояснити цю ситуацію.

Окрім того, Зеленський та Дуда зробили акцент на гуманітарних питаннях, що є надзвичайно важливими, зокрема, для тимчасових переселенців, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни.

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