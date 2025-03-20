Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на засіданні Євроради.

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Зеленський про Путіна і припинення вогню

Своє звернення до учасників засідання Володимир Зеленський розпочав з подяки тим, хто підтримує нашу державу. Президент проінформував про деякі ключові аспекти ситуації в Україні й наші дипломатичні зусилля з партнерами.

Зеленський констатував, цієї ночі Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Ворог запустив 171 ударний безпілотник, переважно "Шахеди", атакував об'єкти нашої інфраструктури.

Пошкоджено житлові будинки, православну церкву та школу. Серед поранених – 4 дітей. Також ввечері 19 березня росіяни завдали ще одного російського удару по нашій енергетичній інфраструктурі.

Президент наголосив, Україна щодня й щоночі стикається з російськими обстрілами.

І попри слова Путіна про нібито готовність припинити атаки нічого не змінилося. Тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки – тривала й зростала. І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості,

– наголосив український лідер.

Артилерійські снаряди

Володимир Зеленський також попросив про європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Зазначив, що ці кошти необхідні на артилерійські снаряди.

"Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом", – закликав президент.

Український лідер подякував тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямі. Зеленський переконаний, було б правильно, щоб програма ReArm Europe запрацювала якнайшвидше. Наголосив, що це дуже корисна й далекоглядна ініціатива. Також закликав партнерів продовжувати розвивати свою промисловість і розробки.

Україна має ефективні й сучасні технології, зокрема, у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби. Президент зазначив, що вони можуть дати користь усій Європі й нашим глобальним партнерам.

Зеленський зауважив, що зараз ця зброя забезпечує нашу обороноздатність. Втім, її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності – разом з інвестиціями партнерів в українську промисловість і спільне виробництво – запорука нової основи європейської безпеки.

Санкції проти Росії

Також президент попросив не послаблювати тиск на Росію через війну. Наголосив, санкції дуже необхідні.

Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер також закликав продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами Росії фінансувати свою військову діяльність.

Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії. А ми всі знаємо, як легко Москва нехтує своїми обіцянками – однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить. Ось чому ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру,

– заявив президент.

Додав, що разом з Європою, США та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити.

Мирні переговори

Також Володимир Зеленський розповів про розмову з Дональдом Трампом 19 березня. Зауважив, що вона була продуктивною. Президент наголосив, від самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо: припинення атак на енергетику та інфраструктуру, а також припинення вогню на морі. І наша держава продовжує підтримувати ці зусилля.

Зеленський додав, наші команди також працюватимуть над досягненням безумовного повного припинення вогню на суші. Президент закликав партнерів підтримати це.

Путін має припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і почати виконувати те, що він обіцяє світу. На цей час уже могло б минути більш як тиждень без убивств, без ударів, без вогню, якби Путін не був єдиним, хто продовжує цю війну. Пропозиції, зроблені в Джидді 11 березня, досі залишаються на столі. Ми маємо продовжувати тиск на Росію, щоб вони стали реальністю,

– підкреслив Зеленський.

Вступ України до ЄС

Також президент зазначив, що певний тиск потрібен і в самій Європі, аби гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Йдеться про переговори щодо вступу України до ЄС та розв'язання деяких базових питань для європейської єдності.

Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, Україна виконала вимоги, але зараз є серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Додав, Європейські зусилля, які мали б сприяти більшій безпеці та миру, також постійно гальмуються. Український лідер наголосив, що це неправильно.

Європа мусить мати спосіб запобігати окремим учасникам блокувати те, що потрібне для всіх,

– підкреслив президент.

Додав, якщо говоримо про те, що Європа має стати сильнішою у глобальній конкуренції, маємо також говорити про те, щоб зробити процес ухвалення рішень в Європі швидшим, гнучкішим, ефективнішим – чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері.

Зеленський наголосив, Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань.

Україна – частина Європи, а Європа – один з учасників світових зусиль з підтримання миру. Ми зробили все можливе, щоб Європа була рівною з іншими в цих зусиллях і мирних переговорах. І ми досягли цього. Усі разом. Європа завжди має бути за столом переговорів у всіх розмовах про безпеку Європи. І так воно й буде,

– наголосив президент України.

Наголосив, і в усіх інших питаннях, що стосуються Європи, маємо працювати в єдності. Зауважив, що Україна говорила про це в Джидді, і ми завжди обговорюємо це з усіма нашими партнерами, підкреслюючи, Європа – учасник дипломатії.

"І саме тому я закликаю вас підтримати нас так само й не дозволити нам залишитися осторонь спільних європейських зусиль", – зазначив Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки

Наостанок президент України подякував тим, хто працює разом із нами над майбутніми гарантіями безпеки для України і, відповідно, для всього східного флангу Європи й континенту загалом. Зеленський закликав долучитися до цих зусиль усіх тих, хто ще цього зробив.

Президент наголосив, ми всі ми маємо бути максимально ефективними в цій роботі над гарантіями безпеки й максимально швидкими.

"Швидкість у досягненні цих результатів означає наближення миру й забезпечення його стійкості", – підкреслив Володимир Зеленський.