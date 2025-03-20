Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на заседании Евросовета.

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Зеленский о Путине и прекращении огня

Свое обращение к участникам заседания Владимир Зеленский начал с благодарности тем, кто поддерживает наше государство. Президент проинформировал о некоторых ключевых аспектах ситуации в Украине и наших дипломатических усилиях с партнерами.

Зеленский констатировал, этой ночью Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Враг запустил 171 ударный беспилотник, преимущественно "Шахеды", атаковал объекты нашей инфраструктуры.

Повреждены жилые дома, православную церковь и школу. Среди раненых – 4 детей. Также вечером 19 марта россияне нанесли еще один российский удар по нашей энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, Украина ежедневно и каждую ночь сталкивается с российскими обстрелами.

И несмотря на слова Путина о якобы готовности прекратить атаки ничего не изменилось. Поэтому необходимо, чтобы ваша поддержка Украины не уменьшалась, а наоборот – продолжалась и росла. И это особенно касается противовоздушной обороны, военной помощи и нашей общей устойчивости,

– подчеркнул украинский лидер.

Артиллерийские снаряды

Владимир Зеленский также попросил о европейской поддержке в размере не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Отметил, что эти средства необходимы на артиллерийские снаряды.

"Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах. Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия. Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе", – призвал президент.

Украинский лидер поблагодарил тех, кто уже делает конкретные шаги в этом направлении. Зеленский убежден, было бы правильно, чтобы программа ReArm Europe заработала как можно быстрее. Подчеркнул, что это очень полезная и дальновидная инициатива. Также призвал партнеров продолжать развивать свою промышленность и разработки.

Украина имеет эффективные и современные технологии, в частности, в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Президент отметил, что они могут дать пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам.

Зеленский отметил, что сейчас это оружие обеспечивает нашу обороноспособность. Впрочем, его дальнейшее развитие, постоянная модернизация и повышение эффективности – вместе с инвестициями партнеров в украинскую промышленность и совместное производство – залог новой основы европейской безопасности.

Санкции против России

Также президент попросил не ослаблять давление на Россию из-за войны. Подчеркнул, санкции очень необходимы.

Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит убытки, нанесенные ее агрессией,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также призвал продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность.

То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. А мы все знаем, как легко Москва пренебрегает своими обещаниями – в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже абсолютно ничего не значит. Вот почему мы должны и дальше подталкивать Россию к миру,

– заявил президент.

Добавил, что вместе с Европой, США и другими нашими партнерами мы можем это сделать.

Мирные переговоры

Также Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Дональдом Трампом 19 марта. Заметил, что он был продуктивным. Президент подчеркнул, с самого начала Украина выступала за то, что мы сейчас обсуждаем: прекращение атак на энергетику и инфраструктуру, а также прекращение огня на море. И наше государство продолжает поддерживать эти усилия.

Зеленский добавил, наши команды также будут работать над достижением безусловного полного прекращения огня на суше. Президент призвал партнеров поддержать это.

Путин должен прекратить выдвигать ненужные требования, которые только затягивают войну, и начать выполнять то, что он обещает миру. В настоящее время уже могло бы пройти больше недели без убийств, без ударов, без огня, если бы Путин не был единственным, кто продолжает эту войну. Предложения, сделанные в Джидде 11 марта, до сих пор остаются на столе. Мы должны продолжать давление на Россию, чтобы они стали реальностью,

– подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Также президент отметил, что определенное давление нужно и в самой Европе, чтобы гарантировать, что все обещанное на самом деле происходит. Речь идет о переговорах по вступлению Украины в ЕС и решении некоторых базовых вопросов для европейского единства.

Это просто не по-европейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, Украина выполнила требования, но сейчас есть серьезные трудности с открытием первого и, конечно, других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Добавил, Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и мира, также постоянно тормозятся. Украинский лидер подчеркнул, что это неправильно.

Европа должна иметь способ предотвращать отдельным участникам блокировать то, что нужно для всех,

– подчеркнул президент.

Добавил, если говорим, что Европа должна стать сильнее в глобальной конкуренции, должны также говорить о том, чтобы сделать процесс принятия решений в Европе быстрее, гибким, эффективнее – или в политике, обороне, экономике, промышленности, или в любой другой сфере.

Зеленский отметил, Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок.

Украина – часть Европы, а Европа – один из участников мировых усилий по поддержанию мира. Мы сделали все возможное, чтобы Европа была равной с другими в этих усилиях и мирных переговорах. И мы достигли этого. Все вместе. Европа всегда должна быть за столом переговоров во всех разговорах о безопасности Европы. И так оно и будет,

– подчеркнул президент Украины.

Подчеркнул, и во всех других вопросах, касающихся Европы, должны работать в единстве. Заметил, что Украина говорила об этом в Джидде, и мы всегда обсуждаем это со всеми нашими партнерами, подчеркивая, Европа – участник дипломатии.

"И именно поэтому я призываю вас поддержать нас так же и не позволить нам остаться в стороне от совместных европейских усилий", – отметил Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности

Напоследок президент Украины поблагодарил тех, кто работает вместе с нами над будущими гарантиями безопасности для Украины и, соответственно, для всего восточного фланга Европы и континента в целом. Зеленский призвал присоединиться к этим усилиям всех тех, кто еще этого не сделал.

Президент подчеркнул, мы все мы должны быть максимально эффективными в этой работе над гарантиями безопасности и максимально быстрыми.

"Скорость в достижении этих результатов означает приближение мира и обеспечение его устойчивости", – подчеркнул Владимир Зеленский.