Все, о чем говорил украинский лидер во время Zoom-брифинга с журналистами, читайте в материале 24 Канала.
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Что рассказал Зеленский после звонка с Трампом
Президент высказался о визите Трампа в Украину
Журналисты спросили главу государства, приглашал ли он президента президента США, чтобы тот собственными глазами увидел ужасы войны.
В ответ на этот вопрос Зеленский отметил, что для него было важным, чтобы Трамп еще во время предвыборной кампании вместе со своей командой посетил Украину. В частности, чтобы увидел как живет страна, что происходит. Для того, чтобы тогда еще кандидат в президенты США пообщался с военными, гражданскими людьми, и после этого сам сделал выводы.
Что касается визита по состоянию на сейчас, президент Украины всегда готов пригласить лидера США посетить нашу страну.
Все это правильные шаги, поэтому мы открыты, и я всегда его приглашу в Украину, если будет возможность. Но для меня важно чтобы он сам это смог и этого захотел,
– сказал президент.
Зеленский заявил, что "вопрос территорий будет самым сложным" в переговорах о перемирии
Вопрос территорий будет самым сложным. Я это чувствую, мы это понимаем. Это будет для нас всех вызов. И мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах, но нам будет очень непросто. Президент Трамп и сегодня понимает, что юридически мы не признаем российскими оккупированные территории,
– отметил Зеленский.
Украина будет реагировать зеркально на удары России по энергообъектам, –Зеленский
"Мы говорили с Трампом о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры. И именно поэтому я сказал президенту Трампу, что, по моему мнению, важно, чтобы мы подготовили списки объектов, форматов другого, против которых мы видим, что не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России, потому что мы считаем, что эти объекты подходят к списку энергетической инфраструктуры и другой цели", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина должна подготовить эти объекты. Это будет не очень сложно сделать, "потому что, в принципе, мы знаем все объекты, которые атакует Россия".
Если Россия нарушит договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, Украина будет реагировать зеркально.
Зеленский высказался о количестве миротворцев в Украине
Комментируя численность войск, президент сказал, что пока что количество может быть озвучено разное, потому что есть разное видение и этот вопрос зависит от многих факторов.
"Прежде всего есть страны, которые готовы давать контингент, есть страны, которые готовы дать контингент в случае повторной агрессии. Есть страны, которые готовы располагать контингент в Украине, а есть те, которые готовы располагать на границе. Есть те, которые готовы (располагать - ред.) в местах опасных, есть те, которые готовы только на море. Или в центральных крупных городах Украины", – рассказал украинский лидер.
Он отметил, что количество стран и военных напрямую зависит от того, на что будут готовы США в этом процессе.
"То есть мы сегодня находимся именно в таком направлении. Оно очень обобщенное. И все это еще зависит от того, а что в этой инфраструктуре будут готовы делать Соединенные Штаты Америки и президент Трамп. Это важно. Это влияет также на количество стран, которые готовы присутствовать у нас, это очень влияет, скажу вам честно. И не только на количество стран, но и количественный состав той или иной страны. С Соединенными Штатами Америки в том или ином формате, стран может быть больше", – сказал Зеленский.
Президент сообщил о прибытии в Украину дополнительных F-16
Владимир Зеленский прокомментировал российские заявления о сбивании истребителей США. Он подчеркнул, что на самом деле россияне ничего не сбивали.
А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину,
– объяснил он.
Зеленский отметил, что под оккупацией Запорожская АЭС работать не будет
По его словам, Запорожская АЭС под российской оккупацией работать не будет. Сейчас никакой стадии переговоров о передаче атомной электростанции под контроль Украины – нет.
Никакой стадии нет. Если бы были переговоры, я бы вам бы сказал. Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить – факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. То, что говорят атомные специалисты,
– заявил президент.
Зеленский прокомментировал предложение Трампа получить в собственность украинские АЭС
Трамп предложил передать АЭС в собственность США.
Украинский гарант пояснил, что они с Трампом говорили исключительно о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под временной оккупацией. По его словам, они обсуждали, сможет ли Украина восстановить эту станцию.
Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5 – 2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей,
– добавил гарант
Зеленский отметил, что Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может восстановить ЗАЭС.
"Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем "патриотов" (россиян – 24 Канал), – подчеркнул Зеленский.
Почему Путин не хочет прекращения огня
По словам Зеленского, Путин не находится в слабой позиции, поэтому и не хочет завершения войны. При этом, он не находится в выигрышной позиции – 6 месяцев назад его инициатива была сильнее, однако сейчас ситуация изменилась.
"Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один наш отряд в Курской области", – объяснил Зеленский.
По его словам, Россия продолжает давить на Украину, как это было после оккупации 2014 года.
"Это его тактическое понимание: давить по всем направлениям, пугать людей, пускать ракеты, чтобы создать себе лучшие условия в конце войны", – отметил президент.
Можно ли достичь полного прекращения огня в Украине за несколько недель
Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что можно достичь прекращения огня за несколько недель, поэтому Владимир Зеленский тоже ответил на этот вопрос.
Зеленский отметил, что сейчас разговор идет только о частичном прекращении огня, а о полном пока речь не идет.
Не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также речь идет о гражданской инфраструктуре, что является очень всеобъемлющим понятием,
– отметил он.
Президенты обсуждали следующие шаги по частичному прекращению огня
Разговор с американским президентом Зеленский назвал едва ли не самым предметным за последнее время.
Настроение было правильное, достаточно детализированный. Мы проговорили наши следующие шаги, требования по частичному прекращению огня. А сегодня мы видим именно это так. От американской стороны мы получили сигналы об энергетической тишине – не бить по энергетике обеих стран, энергетической инфраструктуре,
– сказал президент.