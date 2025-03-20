Журналисты спросили главу государства, приглашал ли он президента президента США, чтобы тот собственными глазами увидел ужасы войны.

В ответ на этот вопрос Зеленский отметил, что для него было важным, чтобы Трамп еще во время предвыборной кампании вместе со своей командой посетил Украину. В частности, чтобы увидел как живет страна, что происходит. Для того, чтобы тогда еще кандидат в президенты США пообщался с военными, гражданскими людьми, и после этого сам сделал выводы.

Что касается визита по состоянию на сейчас, президент Украины всегда готов пригласить лидера США посетить нашу страну.

Все это правильные шаги, поэтому мы открыты, и я всегда его приглашу в Украину, если будет возможность. Но для меня важно чтобы он сам это смог и этого захотел,

– сказал президент.