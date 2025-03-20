Коментуючи чисельність військ, президент сказав, що поки що кількість може бути озвучена різна, тому що є різне бачення і це питання залежить від багатьох факторів.

"Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові (розташовувати - ред.) в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", – розповів український лідер.

Він зазначив, що кількість країн і військових безпосередньо залежить від того, на що будуть готові США у цьому процесі.

"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", – сказав Зеленський.