Усе, про що говорив український лідер під час Zoom-брифінгу з журналістами, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що розповів Зеленський після дзвінка з Трампом
Україна реагуватиме дзеркально на удари Росії по енергооб’єктах, – Зеленський
"Ми говорили з Трампом про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. І саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, що не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цілі", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна повинна підготувати ці об'єкти. Це буде не дуже складно зробити, "тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія".
Якщо Росія порушить домовленості щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, Україна реагуватиме дзеркально.
Зеленський висловився про кількість миротворців в Україні
Коментуючи чисельність військ, президент сказав, що поки що кількість може бути озвучена різна, тому що є різне бачення і це питання залежить від багатьох факторів.
"Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові (розташовувати - ред.) в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", – розповів український лідер.
Він зазначив, що кількість країн і військових безпосередньо залежить від того, на що будуть готові США у цьому процесі.
"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", – сказав Зеленський.
Президент повідомив про прибуття в Україну додаткових F-16
Володимир Зеленський прокоментував російські заяви про збиття винищувачів США. Він наголосив, що насправді росіяни нічого не збивали.
А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну,
– пояснив він.
Зеленський зазначив, що під окупацією Запорізька АЕС працювати не буде
За його словами, Запорізька АЕС під російською окупацією працювати не буде. Наразі ніякої стадії перемовин про передачу атомної електростанції під контроль України – немає.
Ніякої стадії немає. Якщо б були перемовини, я б вам би сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити – факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці,
– заявив президент.
Зеленський прокоментував пропозицію Трампа отримати у власність українські АЕС
Трамп запропонував передати АЕС у власність США.
Український гарант пояснив, що вони з Трампом говорили виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. За його словами, вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.
Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5 – 2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей,
– додав гарант
Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.
"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян – 24 Канал), – підкреслив Зеленський.
Чому Путін не хоче припинення вогню
За словами Зеленського, Путін не знаходиться в слабкій позиції, тому і не хоче завершення війни. При цьому, він не знаходиться у виграшній позиції – 6 місяців тому його ініціатива була сильнішою, однак нині ситуація змінилася.
"Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", – пояснив Зеленський.
За його словами, Росія продовжує тиснути на Україну, як це було після окупації 2014 року.
"Це його тактичне розуміння: тиснути в усіх напрямках, лякати людей, пускати ракети, щоб створити собі кращі умови наприкінці війни", – зазначив президент.
Чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів
Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що можна досягти припинення вогню за кілька тижнів, тож Володимир Зеленський теж відповів на це питання.
Зеленський наголосив, що зараз розмова йде лише щодо часткового припинення вогню, а про повне поки не йдеться.
Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям,
– зауважив він.
Президенти обговорювали наступні кроки щодо часткового припинення вогню
Розмову з американським президентом Зеленський назвав чи не найпредметнішою за останній час.
Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони ми отримали сигнали про енергетичну тишу – не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі,
– сказав президент.