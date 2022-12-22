Путіна звинувачують у тому, що він поширював фейки про дії російської армії. Про це заявив муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Нікіта Юферєв, пише 24 канал.
До речі Путін звинуватив Галичину у "втраті України" та розкритикував Patriot: головне з пресконференції
У Росії депутат звернувся у прокуратуру через слова Путіна
Він звернувся до прокуратури та МВС, щоб притягнути Путіна "до відповідальності за поширення фейків про дії російської армії". Депутат просить перевірити виступ президента Росії через використання слова "війна".
Нікіта Юферєв зазначив, що за такі слова засудили вже кілька тисяч людей.
Повідомляється, що публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Росії карається штрафом до 1,5 мільйона рублів або ув'язненням на строк до 3 років.
Якщо висловлення належать посадовим особам – штраф до 5 мільйона рублів. Якщо поширення "фейків" має суспільно небезпечні наслідки, максимальне покарання – до 15 років ув'язнення.
Зазначимо, що Юферєв входив до групи депутатів смольнинського муніципалітету, які на початку вересня закликали Держдуму оголосити імпічмент Путіну.
Путін визнав, що Росія веде війну проти України
- Путін вперше вжив слово "війна" щодо агресії Росії проти України 22 грудня на зустрічі з кремлівським журналістським пулом. Він визнав, що війна в Україні триває з 2014 року.
- Кремлівський диктатор заявив, що мета Росії в Україні "не розкручувати маховик воєнного конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну". До цього Путін завжди прикривався терміном так звана "спецоперація".
- Під час зустрічі Путін вкотре натякнув, що прагне переговорів з Україною. Також він цинічно заявив, що мета Росії – це начебто захист людей в Україні.
- Крім того, він сказав, що інтенсифікація бойових дій в Україні веде до невиправданих втрат. Символічно, що заява Путіна прозвучала в день, коли кількість втрат особового складу армії Росії перетнула позначку в 100 тисяч.