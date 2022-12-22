Путіна звинувачують у тому, що він поширював фейки про дії російської армії. Про це заявив муніципальний депутат із Санкт-Петербурга Нікіта Юферєв, пише 24 канал.

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У Росії депутат звернувся у прокуратуру через слова Путіна

Він звернувся до прокуратури та МВС, щоб притягнути Путіна "до відповідальності за поширення фейків про дії російської армії". Депутат просить перевірити виступ президента Росії через використання слова "війна".

Нікіта Юферєв зазначив, що за такі слова засудили вже кілька тисяч людей.

Повідомляється, що публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Росії карається штрафом до 1,5 мільйона рублів або ув'язненням на строк до 3 років.

Якщо висловлення належать посадовим особам – штраф до 5 мільйона рублів. Якщо поширення "фейків" має суспільно небезпечні наслідки, максимальне покарання – до 15 років ув'язнення.

Зазначимо, що Юферєв входив до групи депутатів смольнинського муніципалітету, які на початку вересня закликали Держдуму оголосити імпічмент Путіну.

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