Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер, політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Раніше повідомлялось про те, що в Росії військовий застрелив "товариша" по службі.

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Військовий бунт не можливий

Ейдман зазначив, що керівництво російської армії було проти війни, але не тому що воно таке миролюбиве, а тому що воно себе й без того непогано почувало в лазнях, маєтках, беручи хабарі й розкрадаючи армію. Однак російські генерали люди поневольні й мусили виконувати наказ, а до переворотів вони не здатні. Хоча такі персонажі, як-от Прігожин, Кадиров, Суровікін – це ті хто наживаються на війні.

Можливий не військовий переворот, а розкол у середині армії. З одного боку це ПВК Прігожина, з іншого боку – міноборони. Конфлікти між ними можуть дестабілізувати ситуацію. А ще й на тлі сильної військової поразки, коли вони почнуть вину один на одного перекладати, й може дійти до зіткнень між різними частинами,

– зауважив російський опозиціонер із Німеччини.

Переворот від олігархів

Він продовжив, що Путін зараз ніби вмовляє населення й еліти, коли переконує, що все йде за планом. Однак насправді Росія ще не відчула потужних економічних санкцій, зокрема, стеля цін на нафту запрацює лише з лютого, тому весною лише Росія відчує наслідки того, що одна з головних статей наповнення бюджету не працює. Тому будуть втрачати не лише прості люди, а й олігархи, яким у таких умовах простіше прибрати Путіна.

"Олігархи, представники великого бізнеса, які сформувались ще при Єльцині, Путіну мало чим зобов'язані, а навіть навпаки, бо він забрав у них політичні можливості, будуть проти Путіна в першу чергу. Можливий навіть такий варіант, що вони за свої мільйони наймуть силовиків, які Путіна просто вб'ють. Це був би найкращий вихід і для олігархів, і для Росії, і для всього світу", – наголосив російський політолог із Німеччини.

Ейдман про те, чи можливий бунт у Росії: дивіться відео

Бунт мас у регіонах

За його словами, бунт мас у регіонах неможливий, поки населення не відчує проблем зі своїм холодильником. Каральний апарат Путіна працює. За умов, коли людей саджають за ґрати через протести, на бунт ніхто не вийде.

Лише потім, після поразок, економічних санкцій, можливі регіональні бунти, особливо серед національних меншин. У Росії завжди так було, вона довго запрягає, але швидко їде. Тобто, проблеми та труднощі наростають, а потім країна сиплеться,

– підкреслив російський соціолог із Німеччини.

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