Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Ранее сообщалось о том, что в России военный застрелил "товарища" по службе.

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Военный бунт невозможен

Эйдман отметил, что руководство российской армии было против войны, но не потому что оно такое миролюбивое, а потому что оно себя и без того неплохо чувствовало в банях, имениях, беря взятки и разворовывая армию. Однако российские генералы люди порабощены и должны были выполнять приказ, а к переворотам они не способны. Хотя такие персонажи, как Пригожин, Кадыров, Суровикин – это те, кто наживаются на войне.

Возможен не военный переворот, а раскол внутри армии. С одной стороны это ПВК Пригожина, с другой – минобороны. Конфликты между ними могут дестабилизировать ситуацию. А еще и на фоне сильного военного поражения, когда они начнут вину друг на друга переводить, и может дойти до столкновений между разными частями,

– заметил российский оппозиционер из Германии.

Переворот от олигархов

Он продолжил, что Путин сейчас вроде бы уговаривает население и элиты, когда убеждает, что все идет по плану. Однако на самом деле Россия еще не ощутила мощных экономических санкций, в частности, потолок цен на нефть заработает только с февраля, поэтому весной только Россия ощутит последствия того, что одна из главных статей наполнения бюджета не работает. Поэтому будут терять не только простые люди, но и олигархи, которым в таких условиях проще убрать Путина.

"Олигархи, представители крупного бизнеса, которые сформировались еще при Ельцине, Путину мало чем обязаны, а даже наоборот, потому что он забрал у них политические возможности, будут против Путина в первую очередь. Возможен даже такой вариант, что они за свои миллионы наймут" силовиков, которые Путина просто убьют. Это был бы лучший выход и для олигархов, и для России, и для всего мира», – подчеркнул российский политолог из Германии.

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Бунт масс в регионах

По его словам, бунт масс в регионах невозможен, пока население не испытает проблем со своим холодильником. Карательный аппарат Путина работает. В условиях, когда людей сажают за решетку из-за протестов, на бунт никто не выйдет.

Лишь потом, после поражений, экономических санкций, возможны региональные бунты, особенно среди национальных меньшинств. В России всегда так было, она долго запрягает, но быстро уезжает. То есть, проблемы и трудности нарастают, а потом страна сыпется,

– подчеркнул российский социолог из Германии.

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