Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, ожидать очередного "жеста доброй воли" от россиян в Луганской области - не стоит. Именно из Луганской области россияне готовились к вторжению и имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну. Несмотря на это, ВСУ продолжают продвигаться и уничтожать войска врага.

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Инициатива от Украины

Как рассказал Сергей Череватый, несмотря на сверхсложную ситуацию в Луганской области, ВСУ продолжают держать инициативу. Армия уничтожает врагов там, где это возможно, а там, где возникают сложности, врага "беспокоят" артиллерийским огнем и диверсиями. Все это делается для того, чтобы враг понял, что нужно сбежать.

Каждый день мы делаем так, чтобы враг понимал, что он здесь временно и ему нужно сбежать. Просто элементы этой боевой работы – разные и не всегда это видно обществу,

– заявил спикер.

Череватый также пояснил, что после Харьковской и Лиманской операции по освобождению, общество считало, что с такими темпами операция пойдет и дальше по Луганской области, но из-за ряда факторов сохранять такой же темп стало невозможно.

Спикер ВСУ рассказал, как действует украинская армия в Луганской области: смотрите видео

"Есть погодные условия, есть вопросы подтягивания резервов, есть вопросы доукомплектования боекомплекта разной номенклатуры и многое другое. Эта работа постоянно системно проводится, и, как только мы готовы к каким-то решительным действиям, мы их проводим", – отметил Сергей Череватый.

По словам спикера, в настоящее время для ВСУ главные задачи: вырваться, не дать врагу прорвать оборону и при этом нанести максимальный ущерб.

Ситуация сложная, даже очень сложная, но контролируемая, и то, что президент вчера приехал на Донбасс, всем были показаны наши намерения. Никто не собирается никуда уходить из нашего Донбасса,

– сообщил военный.

Сергей Череватый предположил, что во время боевых действий возможны тактические отходы войск в случае необходимости, но в целом командование видит замысел врага и ВСУ постоянно поражают его.

Что происходит в Луганской области