Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, ожидать очередного "жеста доброй воли" от россиян в Луганской области - не стоит. Именно из Луганской области россияне готовились к вторжению и имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну. Несмотря на это, ВСУ продолжают продвигаться и уничтожать войска врага.
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Инициатива от Украины
Как рассказал Сергей Череватый, несмотря на сверхсложную ситуацию в Луганской области, ВСУ продолжают держать инициативу. Армия уничтожает врагов там, где это возможно, а там, где возникают сложности, врага "беспокоят" артиллерийским огнем и диверсиями. Все это делается для того, чтобы враг понял, что нужно сбежать.
Каждый день мы делаем так, чтобы враг понимал, что он здесь временно и ему нужно сбежать. Просто элементы этой боевой работы – разные и не всегда это видно обществу,
– заявил спикер.
Череватый также пояснил, что после Харьковской и Лиманской операции по освобождению, общество считало, что с такими темпами операция пойдет и дальше по Луганской области, но из-за ряда факторов сохранять такой же темп стало невозможно.
Спикер ВСУ рассказал, как действует украинская армия в Луганской области: смотрите видео
"Есть погодные условия, есть вопросы подтягивания резервов, есть вопросы доукомплектования боекомплекта разной номенклатуры и многое другое. Эта работа постоянно системно проводится, и, как только мы готовы к каким-то решительным действиям, мы их проводим", – отметил Сергей Череватый.
По словам спикера, в настоящее время для ВСУ главные задачи: вырваться, не дать врагу прорвать оборону и при этом нанести максимальный ущерб.
Ситуация сложная, даже очень сложная, но контролируемая, и то, что президент вчера приехал на Донбасс, всем были показаны наши намерения. Никто не собирается никуда уходить из нашего Донбасса,
– сообщил военный.
Сергей Череватый предположил, что во время боевых действий возможны тактические отходы войск в случае необходимости, но в целом командование видит замысел врага и ВСУ постоянно поражают его.
Что происходит в Луганской области
- Российский торговец оружием, которого недавно обменяли и выпустили из тюрьмы США, посетил Луганск в качестве "политика". Преступник по возвращении в Россию вступил в партию ЛДПР, открывшую свое "представительство" на оккупированной Луганщине.
- Сотни "вагнеровцев" гибнут еще до того, как впервые доберутся до фронта. Это происходит из-за "хлопка" в штабах, казармах и курении в неположенных местах.
- Украинские военные давят на оккупантов в районе Кременной, а те теряют последнюю надежду на выживание.