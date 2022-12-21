Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, очікувати чергового "жесту доброї волі" від росіян на Луганщині – не варто. Саме з Луганської області росіяни готувались до вторгнення і мають там вдосталь ресурсів, щоб продовжувати війну. Не зважаючи на це, ЗСУ продовжують просуватись та знищувати війська ворога.

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Ініціатива за Україною

Як розповів Сергій Череватий, попри надскладну ситуацію в Луганській області, ЗСУ продовжують тримати ініціативу. Армія знищує ворогів там, де це можливо, а там, де виникають складнощі, ворога "турбують" артилерійським вогнем та диверсіями. Усе це робиться для того, щоб ворог зрозумів, що треба втекти.

Щодня ми робимо так, щоб ворог розумів, що він тут тимчасово і йому треба втекти. Просто елементи цієї бойової роботи – різні і не завжди це видно суспільству,

– заявив речник.

Череватий також пояснив, що після Харківської та Лиманської операції по звільненню, суспільство вважало, що із таким темпами операція піде й далі по Луганській області, але через ряд факторів, зберігати такий же темп стало неможливо.

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"Є погодні умови, є питання підтягування резервів, є питання доукомплектування боєкомплекту різної номенклатури і багато іншого. Ця робота постійно системно проводиться і, як тільки ми готові до якихось рішучих дій, ми їх проводимо", – зазначив Сергій Череватий.

За словами речника, на цей час для ЗСУ головні завдання: вирватись, не дати ворогу прорвати оборону і при цьому нанести максимальної шкоди.

Ситуація складна, навіть дуже складна, але контрольована, і те, що президент вчора приїхав на Донбас, то всім було показано наші наміри. Ніхто не збирається нікуди відходити з нашого Донбасу,

– повідомив військовий.

Сергій Череватий припустив, що під час бойових дій можливі тактичні відходи військ у разі необхідності, але загалом командування бачить задум ворога і ЗСУ постійно вражаюьть його.

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