СБУ вдалося перехопити розмову російського військового в районі Кремінної на Луганщині. Він поскаржився у розмові з дружиною на безглузді накази командирів.

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Окупантам сказали стояти до останнього

"Офіцер каже: "треба елеватор брати". А як його брати, коли три кулемети? А він: Команда була брати. 17 людей поклали мобілізованих... Тільки підвелися з поля. Поки ми їх назад тягли, нас обкидали мінометами. Повернулися, а його й немає. Він уже у**ал вперед нас на пів кілометра назад", – бідкається окупант.

Перехоплена розмова російського військового: відео

Військовослужбовець з Росії не приховує своєї паніки та фактично в розмові прощається з дружиною. За словами окупанта, його підрозділ приречений, однак їх не збираються відводити.

Росіянин скаржиться, що його підрозділ практично в оточенні. "Сказали стояти до останнього", – заявив він.

Російське командування очікувано не зважає на втрати, через що гине багато мобілізованих.

"Мобіків відвантажуємо пакетами. Пакетами… Ти уявляєш? Не по одній людині. 17 людей на день,

– додав окупант.

За його словами, через неправильне коригування росіяни ще й відпрацювали по власних силах.

Яка ситуація на фронті