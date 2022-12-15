СБУ вдалося перехопити розмову російського військового в районі Кремінної на Луганщині. Він поскаржився у розмові з дружиною на безглузді накази командирів.
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Окупантам сказали стояти до останнього
"Офіцер каже: "треба елеватор брати". А як його брати, коли три кулемети? А він: Команда була брати. 17 людей поклали мобілізованих... Тільки підвелися з поля. Поки ми їх назад тягли, нас обкидали мінометами. Повернулися, а його й немає. Він уже у**ал вперед нас на пів кілометра назад", – бідкається окупант.
Перехоплена розмова російського військового: відео
Військовослужбовець з Росії не приховує своєї паніки та фактично в розмові прощається з дружиною. За словами окупанта, його підрозділ приречений, однак їх не збираються відводити.
Росіянин скаржиться, що його підрозділ практично в оточенні. "Сказали стояти до останнього", – заявив він.
Російське командування очікувано не зважає на втрати, через що гине багато мобілізованих.
"Мобіків відвантажуємо пакетами. Пакетами… Ти уявляєш? Не по одній людині. 17 людей на день,
– додав окупант.
За його словами, через неправильне коригування росіяни ще й відпрацювали по власних силах.
Яка ситуація на фронті
- Основний наступ окупантів наразі зосереджений на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках росіяни хочуть покращити своє тактичне положення.
- Зранку 15 грудня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат росіян, відповідно до яких в Україні загинуло 96 590 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни ліквідували ще майже 600 загарбників.
- Та в Офісі Президента переконують, що втрати російських загарбників у війні більші за ті, що оприлюднює Генштаб ЗСУ. За його словами, Росія вже втратила понад 100 тисяч солдатів.
- Українські військові ведуть наступ на напрямку Сватове – Кремінна. Росія кидає чималі сили, щоб стримати ЗСУ, проте зазнає втрат. Складна ситуація залишається з боку Білогорівки, де ворог веде постійні обстріли.