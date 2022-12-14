Наприклад, росіяни окремо рахують втрати не контрактованих осіб – зеки, які мають відношення до ПВК "Вагнера" і вони не вважаються за втрати міноборони країни-агресорки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Реальні втрати Росії – більші

Крім того, окремо рахуються і втрати росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Отже, на думку Подоляка, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою.

Цифра трохи більша, вже є понад 100 тисяч (загиблих на війні росіян – 24 канал),

– зазначив радник голови ОП.

За його словами, загалом кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб. І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває.

Окупанти компенсують втрати через "нескінченну мобілізацію"

"Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом", – повідомив Подоляк.

Росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90 – 92% артилерійських втрат – це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож в Росії ці втрати намагаються компенсувати через "програми нескінченної мобілізації".