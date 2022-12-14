К примеру, россияне отдельно считают потери не контрактированных лиц – зеков, которые относятся к ЧВК "Вагнера" и они не считаются потерями минобороны страны-агрессора. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Реальные потери России – больше

Кроме того, отдельно считаются и потери росгвардии, которая занимается карательными операциями на оккупированных территориях Украины. Итак, по мнению Подоляка, реальное количество ликвидированных захватчиков больше.

Цифра немного больше, уже больше 100 тысяч (погибших на войне россиян – 24 канал),

– отметил советник главы ОП.

По его словам, в целом количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тысяч человек. И это не считая санитарных потерь, которые достаточно большие. Поэтому мобилизация в стране-агрессоре все еще продолжается.

Оккупанты компенсируют потери через "бесконечную мобилизацию"

"Они говорят о том, что мобилизации нет, но она проходит сегодня на уровне с призывом", – сообщил Подоляк.

Оккупанты собирают людей и отправляют на фронт, потому что 90 – 92% артиллерийских потерь – это люди, которые не доходят до стрелковых боев. Поэтому в России эти потери пытаются компенсировать через "программы бесконечной мобилизации".

Подоляк назвал реальные потери россиян в войне: смотрите видео

Россияне думают, если на войну пойдут зеки, то мобилизация их минует

Россияне радуются, что на войну в Украину отправляют зеков, поскольку думают, что в результате могут сами избежать мобилизации. А она в России будет продолжаться до начала так называемой трансформации политического устройства страны-агрессора, когда она "начнет проигрывать в полном смысле этого слова".

С другой стороны, зеки – это не та категория людей, которые воюют в Украине на каких-то идеологических началах. Однако сегодня уже о так называемой идеологической "денацификации" и не говорится. Владимир Путин ставит перед российскими захватчиками задачу максимально уничтожать украинцев и разрушать наше государство.

А зекам это идеально подходит, ведь они могут совершать страшные преступления, за которые не будут наказаны в стране-агрессоре. Однако здесь их ждут Вооруженные Силы Украины.

Потери России по состоянию на 14 декабря

ВСУ стремительно сокращают численность армии страны-агрессора. С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 96 тысяч своих солдат. Из них за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали 740 российских захватчиков. Также враг несет потери в военной технике: