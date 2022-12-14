Такого результата достигли благодаря сотрудничеству украинского подполья и ВСУ. Точечным ударом наши военные уничтожили личный состав врага и военную технику.

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Украинское подполье охотится на "вагнеровцев"

В центре национального сопротивления подчеркивают, что причастным к победе может стать каждый.

Если вам известно, где расположен враг или командный пункт, то вы можете анонимно сообщить нам координаты по ссылке,

– говорится в сообщении.

Кроме того, активисты напомнили, что продолжается охота на "вагнеровцев". Местное население временно оккупированных территорий просят передавать данные о размещении скопления преступников, называющих себя "частной армией".

Потери врага по состоянию на 14 декабря

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли: