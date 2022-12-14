Як зазначають в Інституті з вивчення війни, багато цих "новобранців" буквально приречені. Вони мають високі шанси поповнити статистику втрат ворога на війні.

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"Гарматне м'ясо" продовжують гнати на фронт

Аналітики посилаються на Український центр опору. Він 13 грудня повідомив, що понад 23 тисяч російських ув'язнених Пригожин уже відправив на передову. Таким чином "кухар Путіна" намагається зміцнити свій політичний вплив і позиціювати себе як можливого наступника диктатора з Кремля.

За даними Українського центру спротиву, росіянам байдуже на долю зеків. І саме це дозволяє Пригожину використовувати їх у ролі "гарматного м'яса". Їх кидають на операції з високими рівнями ризику та смертності.

Вчорашні ув'язнені стають частиною штурмових загонів. Як зазначають в Українському центрі спротиву, командири груп спостерігають за "вагнерівцями" з допомогою аеророзвідки. Тож вони під пильним оком вимушені йти вперед, ризикуючи власними життями. Цікаво, що кваліфікований особовий склад і керівництво ПВК "Вагнера" у штурмових операціях участі не бере.

Тим часом українські військові продовжують отримувати інформацію від місцевого підпілля. Воно розповідає, де розміщуються "вагнерівці". І це дозволяє бити по їхніх пунктах управління.

"Вагнерівців" відверто обдурюють

Це доводить В'ячеслав Ізмайлов, котрий входить до складу ПВК "Вагнера". Інтерв'ю з ним напередодні поділилося російське опозиційне видання "Медуза". Чоловік розповів, що йому пообіцяли 6-місячний контракт, 200 тисяч рублів, пільги для сім'ї, повну амністію, а також безпечні позиції в окопах уздовж другої лінії фронту.

Насправді ж жодної з цих обіцянок ніхто не дотримав. Після двотижневої підготовки зеків кинули на передову, де була надзвичайно висока смертність. За словами Ізмайлова, з його взводу з 90 людей ліквідували 70.

Нагадаємо, що "вагнерівців" активно використовують для штурму Бахмута. Як зазначив військовий експерт Павло Нарожний, з однієї штурмової групи, яка може налічувати від 10 до 30 бійців, виживає лише 10%. Ті окупанти, яким вдалося вижити, вважаються досвідченими. І вони вже керують "чмобіками", яких женуть після "вагнерівців".